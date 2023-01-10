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При какой температуре можно не вести детей в школу? Показываем в одной картинке

Классных руководителей нужно предупреждать о том, что ребенок не придет

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Младшеклассники могут идти в школу в холода, но их должны провожать родители

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В Новосибирск вернулись морозы. Ожидается, что они продержатся до пятницы, 13 января. Показываем в одной картинке, при какой температуре детей можно не водить в школу, и прогул будет законным. Об этом ранее рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска.

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— Сегодня, завтра и послезавтра ночные температуры — до -37 градусов, дневные могут понижаться до -32 градусов. После четверга — медленное повышение, дневные — до -20… -25 градусов, ночные — до -25… -30 градусов, — сообщил 10 января глава Департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко.

Сегодня утром температура воздуха в Новосибирске опустилась до -29 градусов. НГС следит за тем, как меняется город в морозы, в онлайн-трансляции.

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