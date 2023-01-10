При какой температуре можно не вести детей в школу? Показываем в одной картинке

В Новосибирск вернулись морозы. Ожидается, что они продержатся до пятницы, 13 января . Показываем в одной картинке, при какой температуре детей можно не водить в школу, и прогул будет законным. Об этом ранее рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска.