При какой температуре можно не вести детей в школу? Показываем в одной картинке

В Новосибирск вернулись морозы. Ожидается, что они продержатся до пятницы,
— Сегодня, завтра и послезавтра ночные температуры — до
Сегодня утром температура воздуха в Новосибирске опустилась до
Классных руководителей нужно предупреждать о том, что ребенок не придет
В Новосибирск вернулись морозы. Ожидается, что они продержатся до пятницы,
— Сегодня, завтра и послезавтра ночные температуры — до
Сегодня утром температура воздуха в Новосибирске опустилась до
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