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Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками

Но с вами такого не бывает! Или бывает?

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Да, некоторые умудряются ошибиться даже в самой элементарной «шишке»

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Отсидеть в школе несколько лет от звонка до звонка — не всегда достаточно для того, чтобы вынести из нее хоть что-то полезное (мел — не в счет). Неплохо бы окончить ее с кое-какими знаниями. Да и те, признаться, с годами куда-то теряются. И вот мы уже путаем «инцидент» с «инцедентом» и превращаем «воду» в «вино». Хотя, признаем, вторая ошибка нам даже нравится! Но есть слова еще проще. И тем не менее их многие умудряются написать неверно. А вы найдете среди представленных в этом тесте примеров правильные варианты?

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