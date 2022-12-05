Больше 1600 детей не смогли попасть в школы за неделю в НСО

В Новосибирской области школьники из 104 населенных пунктов не смогли попасть в школу из-за отмены подвоза. Об этом сообщил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский во время оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 5 декабря.
— За неделю был отменен подвоз 1603 детей из 101 пункта из-за низких температур, — поделился цифрами министр.
Ученики не смогли попасть в школы в Искитимском, Колыванском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чановском, Коченевском и Новосибирском районах.
— Сегодня не подвезено 24 ребенка в трех населенных пунктах Искитимского района. Тоже по низким температурам, — добавил Анатолий Костылевский.
Также почти 500 детей перевели на дистанционное обучение в Новосибирском районе из-за болезни водителей школьных автобусов.