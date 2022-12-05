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Больше 1600 детей не смогли попасть в школы за неделю в НСО

Подвоз был отменен в 104 населенных пунктах

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Школы пустовали из-за морозов

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В Новосибирской области школьники из 104 населенных пунктов не смогли попасть в школу из-за отмены подвоза. Об этом сообщил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский во время оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 5 декабря.

— За неделю был отменен подвоз 1603 детей из 101 пункта из-за низких температур, — поделился цифрами министр.

Ученики не смогли попасть в школы в Искитимском, Колыванском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чановском, Коченевском и Новосибирском районах.

— Сегодня не подвезено 24 ребенка в трех населенных пунктах Искитимского района. Тоже по низким температурам, — добавил Анатолий Костылевский.

Также почти 500 детей перевели на дистанционное обучение в Новосибирском районе из-за болезни водителей школьных автобусов.

МорозыОтмена занятийШколаПодвоз детей
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