Ноль рублей ноль копеек. Учителя массово жалуются, что им не оплачивают патриотические уроки «Разговоры о важном»

С этого учебного года в школах России каждый понедельник проходят классные часы «Разговоры о важном», на которых учителя обсуждают с детьми вопросы экологии, духовности, нравственности, любви к Родине, а также специальной военной операции на Украине. Пропускать или игнорировать такие уроки нельзя — дети обязаны их посещать, так как они включены в школьную программу. Ответственность за проведение и посещаемость возложена на классных руководителей, но многим из них дополнительную нагрузку почему-то не оплачивают. Корреспондент MSK1.RU поговорила с учителями и выяснила, почему они остались без обещанных выплат.
Что говорят учителя
С проблемой неоплаты дополнительных уроков столкнулись учителя из разных регионов и городов. Карелия, Кострома, Волгоград, Ижевск, Краснодар... Всем объясняют примерно одно и то же — классные часы «Разговоры о важном» входят в обязанности классного руководителя.
— Я учитель начальных классов. Моя нагрузка — 18 часов предметно, плюс четверть ставки в группе продленного дня и классное руководство. «Разговоры о важном» веду как классный час по понедельникам. Дополнительную оплату за этот час не получаю. Администрация школы говорит, что это всё в рамках классного руководства, — рассказала MSK1.RU педагог из Костромской области.
Оплату за четыре дополнительных урока в месяц не получает и учитель русского языка и литературы из Волгограда.
— «Разговоры о важном» проходят раз в неделю, но они требуют немалой подготовки: администрация и управление образования постоянно нас контролируют. Я задавала вопрос об оплате этой внеурочной деятельности, но мне сказали, что это входит в те самые путинские 5000 рублей. С тех пор как классным руководителям добавили эту доплату, мы должны всё и всем: работа за опеку, соцзащиту, полицию, медработника (ежедневная термометрия и внесение диагноза в отчетность), пожарных, дорожную инспекцию и даже за родителей. Потому что именно классный руководитель отвечает на все вопросы: почему дети не питаются, спят на уроках, пропускают часто школу, не имеют форму, тетради, забывают учебники, не готовятся дома, не имеют сменной обуви, приходят с температурой, не сдают экзамены, не поступают никуда, — сокрушается преподаватель.
С 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ классные руководители школ получают доплату по 5000 рублей. Выплата является частью зарплаты. Именно на эту доплату сейчас и ссылаются директора некоторых школ, отвечая на вопросы учителей, почему им не доплачивают за «Разговоры о важном».
Учителя активно обсуждают отсутствие выплат и в соцсетях: «Нам не платят без разъяснений» (Новочеркасск), «Получаю ноль рублей ноль копеек» (Дзержинск), «Не оплачивают, сказали, что это обычный классный час. Хотя в неделю таких классных часов — задавиться можно» (Оренбург).
Впрочем, есть и те, кому дополнительные уроки все-таки оплачивают. Расценки и тарифы звучат разные: «Платят 100 рублей за один час, но только тем, кто с первой категорией, у кого категории нет — меньше» (Республика Коми), «Платят 560 рублей за час» (Краснодар), «Идет оплата как за урок по предмету + 20% за квалификацию» (Самара)...
Кому обещают заплатить
Учительница английского языка в одной из школ Ижевска, также не получающая доплату, обратилась за разъяснениями в Министерство образования и науки Удмуртии. Ей лишь ответили, что оплата за внеурочную деятельность (а именно этим и являются «Разговоры о важном») заложена в субвенцию — те деньги, которые город получает из федерального бюджета на определенные цели. Но как трактовать этот ответ — учительница так и не поняла, потому что в администрации школы ей заявили, что «в республике на эти цели не выделена статья».
Тот самый ответ из Минобра, который пришел педагогу на электронную почту:
Тем временем власти некоторых регионов обещают, что их учителя все-таки будут получать дополнительные выплаты. Например, с таким заявлением выступил министр образования Новосибирской области в прямом эфире NGS.RU.
— Если в школе по каким-то причинам не проводится оплата за нагрузку, то здесь нужно разбираться в первую очередь с муниципалитетом и руководством администрации. Все необходимые средства есть — это в рамках стандарта оплачиваемые часы. Они школам выделяются. Видел такие обращения, что говорят: «Вам за классное руководство платят». Да, но «Разговоры о важном» — это другое. За это оплачивают отдельно, — прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.
С подобным заявлением выступили и власти Забайкалья. Пресс-служба Министерства образования региона пояснила нашим коллегам из CHITA.RU, что новые уроки, посвященные патриотизму и любви к Родине, будут оплачиваться отдельно.
— Оплата занятия «Разговор о важном» будет обеспечена всем, — заявили в Минобре, при этом пояснили, что механизмы оплаты в школах разнятся в зависимости от тарификации — это может быть оплата за час внеурочного занятия или классное руководство — «с учетом бюджетных лимитов, установленных в образовательной организации».
MSK1.RU также обратился за разъяснениями в Департамент образования и науки города Москвы. Там объяснили, что такие уроки в столичных школах должны оплачиваться как внеурочная деятельность:
— Занятия «Разговоры о важном» посвящены важным актуальным темам и проводятся для всех учеников и студентов колледжей. Они оплачиваются как занятия внеурочной деятельности в соответствии с положением об оплате труда работников, которое каждая образовательная организация разрабатывает самостоятельно. Эти средства предусмотрены нормативами финансирования образовательных организаций.
Почему такая неразбериха с выплатами?
Представитель профсоюзной организации преподавателей Ольга Мирясова говорит, что дело даже не в регионах — ситуация разнится от школы к школе.
— В разных учреждениях дела обстоят по-разному. У некоторых это «внеурочка», а у некоторых как часть работы классным руководителем. Формально классное руководство совершенно безразмерное, там можно совместить и классный час, и эти встречи по понедельникам, которые называются «Разговоры о важном», — объясняет оргсекретарь профсоюза «Учитель».
Проблема, по мнению Ольги Мирясовой, еще и в том, что учителя хоть и недовольны отсутствием доплат, но всё равно не готовы отказываться от проведения этих уроков.
— Во-первых, там и какие-то важные вопросы жизни класса обсуждаются, и многое другое. Во-вторых, учителя не рискуют заявить директору, что без оплаты не хотят проводить уроки. Страшновато, хотя есть статья в Трудовом кодексе, что дополнительная работа всегда дается с согласия работника и должна быть оплачена, — говорит профсоюзный деятель. — Если бы деньги на это были заложены в бюджет, то проблем с выплатами не было бы. Но сейчас же есть эти 5000 путинских, которые даются за классное руководство. Они выплачиваются и просто классным руководителям, которые не ведут «Разговоры о важном», и тем, кто их ведет. То есть разницы по оплате никакой нет, деньги на «Разговоры» не заложены. Если только регион сам закладывает деньги и посылает что-то по школам, но чаще у них просто есть фонд на «внеурочку» разного вида, и они просто оттуда берут оплату этого урока.
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