Ноль рублей ноль копеек. Учителя массово жалуются, что им не оплачивают патриотические уроки «Разговоры о важном»

Оплату за четыре дополнительных урока в месяц не получает и учитель русского языка и литературы из Волгограда.

— «Разговоры о важном» проходят раз в неделю, но они требуют немалой подготовки: администрация и управление образования постоянно нас контролируют. Я задавала вопрос об оплате этой внеурочной деятельности, но мне сказали, что это входит в те самые путинские 5000 рублей. С тех пор как классным руководителям добавили эту доплату, мы должны всё и всем: работа за опеку, соцзащиту, полицию, медработника (ежедневная термометрия и внесение диагноза в отчетность), пожарных, дорожную инспекцию и даже за родителей. Потому что именно классный руководитель отвечает на все вопросы: почему дети не питаются, спят на уроках, пропускают часто школу, не имеют форму, тетради, забывают учебники, не готовятся дома, не имеют сменной обуви, приходят с температурой, не сдают экзамены, не поступают никуда, — сокрушается преподаватель.

