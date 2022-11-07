Что ждет школьников во второй четверти? Как дети будут отмечать Новый год? Задайте вопрос министру образования НСО
Сергей Федорчук ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире
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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответит в прямом эфире на вопросы читателей НГС. Он пройдет в нашей официальной группе во «ВКонтакте».
Что ждет школьников во второй четверти? Как идет строительство новых школ? Когда поднимут зарплаты учителям? Насколько качественное питание детей? На эти и другие вопросы ответит министр.
Эфир состоится 9 ноября в 13:00.
Вы можете прислать свой вопрос заранее через специальную форму.
В конце октября в Новосибирск приехали 65 школьников из Донецка.