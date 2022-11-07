20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 62.10
eur 60.61
Тема дняНайдены останки мужчины
Все новости
Все новости

Что ждет школьников во второй четверти? Как дети будут отмечать Новый год? Задайте вопрос министру образования НСО

Сергей Федорчук ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире

338
ds

Вопросы можно прислать заранее

Поделиться

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответит в прямом эфире на вопросы читателей НГС. Он пройдет в нашей официальной группе во «ВКонтакте».

Что ждет школьников во второй четверти? Как идет строительство новых школ? Когда поднимут зарплаты учителям? Насколько качественное питание детей? На эти и другие вопросы ответит министр.

Эфир состоится 9 ноября в 13:00.

Вы можете прислать свой вопрос заранее через специальную форму.

В конце октября в Новосибирск приехали 65 школьников из Донецка.

Прямой эфирШколаСергей Федорчук
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2