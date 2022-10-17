Ёкарный бабай! Угадайте, существуют эти слова на самом деле или мы их придумали

Если бы мы пользовались всеми словами, которые только существуют в русском языке, скорее всего, на всё остальное нашему мозгу просто не хватало бы памяти. А между тем в словаре есть столько изречений, что вы просто обязаны их знать. При случае ими можно козырнуть в каком-нибудь приличном обществе, не боясь быть не понятым. Потому что вы-то будете точно знать, что они означают. Кстати, может быть, вы знаете, какие необычные слова обитают в русском языке, и без труда отличите их от выдуманной бессмыслицы? Правила этого теста просты: мы даем вам слово, а вы отвечаете, существует оно или нет.

