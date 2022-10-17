20idei
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 63.06
eur 62.47
Тема дня6-километровая пробка
Все новости
Все новости
Полезные тесты по понедельникамТест

Ёкарный бабай! Угадайте, существуют эти слова на самом деле или мы их придумали

Лучше способа пополнить словарный запас заковыристыми словечками вам еще никто не предлагал

1 920
ds

Не бойтесь быть непонятыми: ваш словарный запас — ваше дело!

Поделиться

Если бы мы пользовались всеми словами, которые только существуют в русском языке, скорее всего, на всё остальное нашему мозгу просто не хватало бы памяти. А между тем в словаре есть столько изречений, что вы просто обязаны их знать. При случае ими можно козырнуть в каком-нибудь приличном обществе, не боясь быть не понятым. Потому что вы-то будете точно знать, что они означают. Кстати, может быть, вы знаете, какие необычные слова обитают в русском языке, и без труда отличите их от выдуманной бессмыслицы? Правила этого теста просты: мы даем вам слово, а вы отвечаете, существует оно или нет.

Русский языкСловаТестШкольные знанияСловарьНеобычные слова
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2