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Школу в Заельцовском районе хотят реконструировать — зданию почти 70 лет

Наполняемость может увеличиться вдвое

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Школа находится на улице Северной

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В Новосибирске запланировали реконструкцию школы № 100 в Заельцовском районе. Сроки работ неизвестны, потому что пока на них не выделили финансирование.

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, школу построили в 1953 году, а в 2011-м в ней сделали капитальный ремонт. По проекту здание рассчитано на 550 мест, сейчас там обучается 862 ребенка.

— Положениями проекта планировки предусмотрено увеличение площади земельного участка с целью проведения реконструкции школы до 1100 мест, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент строительства и архитектуры.

Сроки реконструкции зависят от того, будут ли выделены субсидии из регионального или федерального бюджета.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске собираются реконструировать школу в Дзержинском районе. Количество мест в ней увеличится с 500 до 1100.

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