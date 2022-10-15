Школу в Заельцовском районе хотят реконструировать — зданию почти 70 лет

В Новосибирске запланировали реконструкцию школы № 100 в Заельцовском районе. Сроки работ неизвестны, потому что пока на них не выделили финансирование.



По данным департамента образования мэрии Новосибирска, школу построили в 1953 году, а в 2011-м в ней сделали капитальный ремонт. По проекту здание рассчитано на 550 мест, сейчас там обучается 862 ребенка.

