Школу в Заельцовском районе хотят реконструировать — зданию почти 70 лет
Наполняемость может увеличиться вдвое
В Новосибирске запланировали реконструкцию школы
По данным департамента образования мэрии Новосибирска, школу построили в 1953 году, а в
— Положениями проекта планировки предусмотрено увеличение площади земельного участка с целью проведения реконструкции школы до 1100 мест, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент строительства и архитектуры.
Сроки реконструкции зависят от того, будут ли выделены субсидии из регионального или федерального бюджета.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске собираются реконструировать школу в Дзержинском районе. Количество мест в ней увеличится с 500 до 1100.