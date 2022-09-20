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Школу в Новосибирской области отремонтируют почти за 700 млн

Работы должны выполнить не позднее чем за 750 дней

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Школа находится по адресу улица Школьная, 1

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Начали поиск подрядчика для реконструкции школы № 7 в рабочем поселке Чик Новосибирской области. Заявка появилась на сайте госзакупок.

Аукцион объявило Министерство строительства НСО, начальная стоимость контракта — почти 700 миллионов рублей. Подрядчик должен выполнить работы не позднее 750 дней с даты заключения контракта, снести здания, выполнить земляные работы, разработать покрытия для дорог рядом со школой, отремонтировать техподполье, установить новые окна и другое. По контракту работы выполняются с минимальным использованием технических средств и механизмов, чтобы сократить шум, пыль и загрязнение воздуха.

В июне мы писали о том, что лицей № 185 на Тургенева снесли для строительства новой школы с бассейном почти за миллиард рублей.

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