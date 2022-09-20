Школу в Новосибирской области отремонтируют почти за 700 млн

Начали поиск подрядчика для реконструкции школы № 7 в рабочем поселке Чик Новосибирской области. Заявка появилась на сайте госзакупок.



Аукцион объявило Министерство строительства НСО, начальная стоимость контракта — почти 700 миллионов рублей. Подрядчик должен выполнить работы не позднее 750 дней с даты заключения контракта, снести здания, выполнить земляные работы, разработать покрытия для дорог рядом со школой, отремонтировать техподполье, установить новые окна и другое. По контракту работы выполняются с минимальным использованием технических средств и механизмов, чтобы сократить шум, пыль и загрязнение воздуха.