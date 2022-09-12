Объявлены даты школьных каникул в Новосибирской области
Каждое образовательное учреждение может принимать решение самостоятельно
Новосибирские школьники могут уйти на каникулы уже в конце октября. Минпросвещения России порекомендовало дату начала осенних каникул с 29 октября, но каждая школа будет принимать решение сама.
— Минпросвещения РФ и мы можем только рекомендовать школам даты, а они принимают решение, исходя из своих учебных планов, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Минпросвещения России рекомендовало даты для тех, кто учится по четвертям:
- осенние каникулы — с 29 октября по 6 ноября 2022 года;
- зимние каникулы — с 31 декабря по 8 января 2023 года;
- весенние каникулы — с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.
Для тех, кто учится по триместрам:
- осенние каникулы — с 10 октября по 16 октября 2022 года, с 21 по 27 ноября 2022 года;
- зимние каникулы — с 31 декабря по 8 января 2023 года, с 20 по 26 февраля 2023 года;
- весенние каникулы — с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.
В некоторых районах Новосибирска достаточно остро стоит вопрос с доступностью школ. В этом году в школе