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Объявлены даты школьных каникул в Новосибирской области

Каждое образовательное учреждение может принимать решение самостоятельно

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Школьники могут уйти отдыхать уже в конце октября

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Новосибирские школьники могут уйти на каникулы уже в конце октября. Минпросвещения России порекомендовало дату начала осенних каникул с 29 октября, но каждая школа будет принимать решение сама.

— Минпросвещения РФ и мы можем только рекомендовать школам даты, а они принимают решение, исходя из своих учебных планов, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Минпросвещения России рекомендовало даты для тех, кто учится по четвертям:

  • осенние каникулы — с 29 октября по 6 ноября 2022 года;
  • зимние каникулы — с 31 декабря по 8 января 2023 года;
  • весенние каникулы — с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.

Для тех, кто учится по триместрам:

  • осенние каникулы — с 10 октября по 16 октября 2022 года, с 21 по 27 ноября 2022 года;
  • зимние каникулы — с 31 декабря по 8 января 2023 года, с 20 по 26 февраля 2023 года;
  • весенние каникулы — с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.

В некоторых районах Новосибирска достаточно остро стоит вопрос с доступностью школ. В этом году в школе № 216 набрали 14 первых классов.

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