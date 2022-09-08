Новосибирская область заняла последнее место по доступности к дошкольному образованию
Лучшим среди регионов Сибири стал Алтайский край
Новосибирская область заняла последнее место по Сибирскому федеральному округу с наименее доступным «ясельным» образованием. Регион имеет худший показатель по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Такой антирейтинг составило Министерство просвещения России.
В отчёте уточняется, что регион набрал 83,32%. Тройку лучших по доступности дошкольного образования заняли Республика Тыва – 100%, Алтайский край – 99,78% и Омская область с показателем 99,64%.
Отметим, что в регионе строят 14 новых детских садов почти на 2,5 тысячи мест по нацпроектам.