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Новосибирская область заняла последнее место по доступности к дошкольному образованию

Лучшим среди регионов Сибири стал Алтайский край

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Новосибирская область набрала всего 83,32%

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Новосибирская область заняла последнее место по Сибирскому федеральному округу с наименее доступным «ясельным» образованием. Регион имеет худший показатель по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Такой антирейтинг составило Министерство просвещения России.

В отчёте уточняется, что регион набрал 83,32%. Тройку лучших по доступности дошкольного образования заняли Республика Тыва – 100%, Алтайский край – 99,78% и Омская область с показателем 99,64%.

Отметим, что в регионе строят 14 новых детских садов почти на 2,5 тысячи мест по нацпроектам.

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