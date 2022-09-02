Это вообще законно? Мать дошла до Верховного суда, чтобы выбить сыну место в детсаду рядом с домом

Татьяна Малышева из Ленинградской области тоже столкнулась с проблемами, когда попыталась устроить ребенка в садик — его попросту не дали. Объяснили это тем, что группы его возраста от 1 до 2 лет не было, а для участия в комплектовании группы от 2 до 3 лет он был еще мал. Предложили подождать планового комплектования. Татьяна, будучи матерью-одиночкой, которой нужно работать, чтобы содержать себя и ребенка, решила все-таки добиваться положенного ее ребенку по закону места в саду и пошла в суд.

