Это вообще законно? Мать дошла до Верховного суда, чтобы выбить сыну место в детсаду рядом с домом
Другие родители могут воспользоваться ее примером
Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
Многие родители знают, что получить место в детском саду бывает непросто. Часто мест в ближайших детских садах попросту нет, как это было в Омске, где на весь новый микрорайон построили один детский сад и родители, которые жили в соседнем доме, были вынуждены возить ребенка в садик за несколько остановок. И это, кстати, еще неплохой вариант — потому что ехать нужно только в один садик, а не в два, как семье из Екатеринбурга, где двойняшек отправили в разные садики на разных концах микрорайона. На измотанных родителях при этом еще и мошенники пытаются нажиться, предлагая за вознаграждение «решить вопрос» с нужным садиком.
Татьяна Малышева из Ленинградской области тоже столкнулась с проблемами, когда попыталась устроить ребенка в садик — его попросту не дали. Объяснили это тем, что группы его возраста от 1 до 2 лет не было, а для участия в комплектовании группы от 2 до 3 лет он был еще мал. Предложили подождать планового комплектования. Татьяна, будучи матерью-одиночкой, которой нужно работать, чтобы содержать себя и ребенка, решила все-таки добиваться положенного ее ребенку по закону места в саду и пошла в суд.
Требований к суду у Малышевой было два: признать незаконным бездействие администрации муниципального образования и обязать их организовать мальчику свободное место в группе полного дня в садике у дома.
На предварительном заседании представитель районного комитета по образованию администрации вручил Татьяне письмо с предложением рассмотреть группу кратковременного пребывания. Малышева отказалась — работать с таким графиком невозможно. Тогда представитель комитета предложил другое решение — садик на полный день, но подальше. Подальше — это в 49 километрах от дома. 22 февраля 2018 года состоялось заседание суда и судья не нашел оснований для удовлетворения иска: место было предложено, вы сами отказались. Апелляция поддержала такое решение, не добавив новых доводов. Но Татьяна не сдалась и в итоге дошла до Верховного Суда. А вот он уже встал на ее сторону.
ВС РФ обратил внимание предыдущих инстанций на несколько фактов. Во-первых, Конституция и ФЗ «Об образовании» гарантируют бесплатное и общедоступное дошкольное образование. Во-вторых, садики находятся в ведении муниципалитетов и они должны обеспечивать прием всех детей, имеющих право на дошкольное образование — с двух месяцев. В-третьих, ребенок имеет право ходить в садик по месту жительства. Нарушать это право нельзя, так что если нет мест — администрация муниципалитета обязана обеспечить адекватную альтернативу, а как — это ее проблемы, а не ребенка и родителей. Нет мест — обеспечивайте, стройте, требуйте, выбивайте бюджеты. Задача муниципальной власти — обеспечить садиком по месту жительства всех и каждого, кто имеет на него право.
Верховный суд заключил, что в рассматриваемом деле муниципальная власть ничего такого не делала. ВС РФ также обратил внимание судов предыдущих инстанций, что, принимая решение, они не учли Конвенцию о правах ребенка, одобренную Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году. А меж тем она предписывает уделять первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка во всех действиях в отношении детей, а также обязывает государств-участников обеспечивать ребенку необходимые защиту и заботу, принимая во внимание права и обязанности его родителей или опекунов. Эта норма международного права тоже не была применена судами.
Итог этой истории
Бездействие администрации Верховный Суд признал незаконным 12 февраля 2019 года. Обязанность зачислить ребенка в садик он, впрочем, не установил, потому что администрация к тому времени уже сделала это самостоятельно. Сделала бы администрация то же самое без всей этой эпопеи с судами, мы не узнаем, но точно известно другое — другие родители в случае, если их ребенок останется без садика, могут сослаться на определение Верховного суда по жалобе Татьяны Малышевой.