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В школе Челябинска открыли класс ФСБ с секретными занятиями

Рассказываем, как проходил отбор и чему там будут обучать

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У ребят будет форма, но позже. На линейку 1 сентября они пришли в белых рубашках, как обычные школьники. А классный руководитель (крайний слева) больше похож на секретного агента, чем на учителя

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В Челябинске в общеобразовательной школе открыли специализированный класс Федеральной службы безопасности. Учеников в него отбирали по конкурсу со всего города. Из более чем 200 человек прошли только 26. 1 сентября школьники пришли на общую линейку. Внешне класс — как все остальные, но со своими секретами. В школе с улыбкой говорят, что часть информации о новом классе даже они не знают.

По словам директора образовательного центра № 5 (это обычная школа, только очень большая) Евгения Марченко, их класс ФСБ — единственный в городе.

— Класс Федеральной службы безопасности России, открытый при поддержке управления ФСБ РФ по Челябинской области, — это новый для нас проект. В него приняты 26 ребят 10-го класса, — уточнил Евгений Марченко. — У них будет отдельная программа подготовки. Помимо учебного процесса (профильного гуманитарного и физико-математического направления) у ребят будет дополнительное образование и посещение военного центра Южно-Уральского госуниверситета.

В класс ФСБ взяли 17 мальчиков и 9 девочек

В класс ФСБ взяли 17 мальчиков и 9 девочек

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Учеников отбирали из разных школ по нескольким критериям: они проходили медосмотр, сдавали нормативы, беседовали с психологом. В конкурсе участвовали более 200 детей.

— Класс будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном, где ученики займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и права. Вторая группа — с техническим направлением. Они более детально изучат математику, информатику и физику, — рассказывают в школе. — Кроме этого, каждый ученик специализированного класса получит физическую и психологическую подготовку. В рамках военной кафедры в ЮУрГУ будут изучать стрельбу, медицину. Два раза в неделю будут приезжать специалисты из ФСБ проводить занятия. Какие — секрет.

Мы нашли родителей, чей сын поступил в класс ФСБ, и спросили, почему они отдали туда ребенка.

— Об этом классе мы узнали случайно от знакомых. Я с детства говорил сыну, что он должен быть офицером, поэтому ни минуты не раздумывал, подали документы на конкурс, — рассказал отец десятиклассника. — Надеюсь, что в этом классе будет уклон в специализацию, чтобы он смог потом легко поступить в профильный вуз. Необязательно, что он станет эфэсбэшником, может быть, пойдет в МЧС или МВД.

Ученики будут ходить в полицейских рубашках и с погонами.

— Пока будет упрощенный вариант: полицейские рубашки, но с пометкой не МВД, а ФСБ, — добавили в ОЦ № 5. — Позже, когда их будут посвящать, добавятся погоны.

После 11-го класса выпускники получат сертификат об освоении ряда специализированных курсов для поступления в Академию Федеральной службы безопасности.

В День знаний учеников поприветствовал приглашенный сотрудник регионального управления ФСБ. Ведущие представили его как Василий Станиславович, не назвав ни должности, ни фамилии. Видимо, всё из-за того же режима секретности.

Василий Станиславович поздравил с праздником администрацию школы и всех ее учеников

Василий Станиславович поздравил с праздником администрацию школы и всех ее учеников

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— Хочу пожелать учителям терпения, профессионализма, а вам, уважаемы дети, успехов в учебе. Старайтесь, получайте хорошие оценки. А старшим классам, конечно же, — определиться с профессией и найти себя в этой жизни, — коротко выступил сотрудник ФСБ.

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