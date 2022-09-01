В школе Челябинска открыли класс ФСБ с секретными занятиями

В Челябинске в общеобразовательной школе открыли специализированный класс Федеральной службы безопасности. Учеников в него отбирали по конкурсу со всего города. Из более чем 200 человек прошли только 26. 1 сентября школьники пришли на общую линейку. Внешне класс — как все остальные, но со своими секретами. В школе с улыбкой говорят, что часть информации о новом классе даже они не знают.

По словам директора образовательного центра № 5 (это обычная школа, только очень большая) Евгения Марченко, их класс ФСБ — единственный в городе.

