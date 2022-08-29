Какие ковидные ограничения будут действовать в школах в новом учебном году? Отвечает Роспотребнадзор

То есть всем сотрудникам школ и ученикам по-прежнему на входе будут измерять температуру. Кроме того, сотрудникам столовых по-прежнему придется носить маски и перчатки при приготовлении и раздаче пищи. Еще одно ограничение касается массовых мероприятий — проводить их можно, но если они проходят в закрытых помещениях, то нельзя привлекать сторонние организации.