Какие ковидные ограничения будут действовать в школах в новом учебном году? Отвечает Роспотребнадзор
Большинство противоэпидемических мер решили пока не возвращать
В течение последних недель активно обсуждалось, как будут работать школы в новом учебном году в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции. Наконец свое заключение дал Роспотребнадзор: большинство ограничений возвращать пока нет надобности, по мнению ведомства.
— Сохраняются требования, <...> основным из которых является проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала в образовательных организациях, своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри организации, — сообщили в Роспотребнадзоре.
То есть всем сотрудникам школ и ученикам по-прежнему на входе будут измерять температуру. Кроме того, сотрудникам столовых по-прежнему придется носить маски и перчатки при приготовлении и раздаче пищи. Еще одно ограничение касается массовых мероприятий — проводить их можно, но если они проходят в закрытых помещениях, то нельзя привлекать сторонние организации.
Для всех остальных ковидные ограничения в большей части регионов тоже пока остаются без изменений. Решение о введении тех или иных противоэпидемических мер принимают местные власти, недавно Роспотребнадзор дал им рекомендации по введению масочного режима. Ранее за возвращение масочного режима по всему миру выступила ВОЗ. Рост заболеваемости в последние месяцы отмечается во всем мире, в России статистика пошла вверх в начале июля. По данным Роспотребнадзора, больше половины случаев ковида сейчас в России приходится на новые линии BA.4 и BA.5, также недавно в Москве выявили первых пациентов с вирусом линии BA.2.75 (так называемый «кентавр»). Эти варианты вируса отличаются от предыдущих — как минимум они более заразны.