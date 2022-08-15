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В Новосибирске подали 21 932 заявления на поступление в первый класс

Также в городе выдали путевки в детские сады

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В некоторых районах есть сложности с предоставлением мест в школах

В некоторых районах есть сложности с предоставлением мест в школах

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В Новосибирске в этом году поступило более 21 000 заявлений на поступление в первый класс. Такие данные на сегодняшнее утро, 15 августа, огласил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве области.

— Это на 200 заявлений больше, чем в прошлом году. Есть территории, на которых ситуация складывается достаточно сложно, это активно развивающиеся микрорайоны, — рассказал Анатолий Локоть.

В детские сады подали 20 298 заявлений. Выданы путевки для 18 585 детей.

В августе родители школьников начали сообщать о том, что в образовательных учреждениях им навязывают покупку формы от определенных производителей. Стоит такая одежда больше, чем в среднем по городу. Разбираемся, почему так получилось.

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