В Новосибирске подали
21 932 заявления на поступление в первый класс
Также в городе выдали путевки в детские сады
В Новосибирске в этом году поступило более
— Это на 200 заявлений больше, чем в прошлом году. Есть территории, на которых ситуация складывается достаточно сложно, это активно развивающиеся микрорайоны, — рассказал Анатолий Локоть.
В детские сады подали
В августе родители школьников начали сообщать о том, что в образовательных учреждениях им навязывают покупку формы от определенных производителей. Стоит такая одежда больше, чем в среднем по городу. Разбираемся, почему так получилось.