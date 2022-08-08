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«Только славянам»: сможете ли вы отличить исконно русские слова от заимствованных?

Иногда даже самые русские на слух слова оказываются из других языков

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Кому режут ухо питчинги и коворкинги, предлагаем разобраться с ушатами и сарафанами

Кому режут ухо питчинги и коворкинги, предлагаем разобраться с ушатами и сарафанами

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В России регулярно появляются те, кто хочет очистить русский язык от заимствованных слов. (Чтобы никто не догадался, назовем этих инициативных людей депутатами.) Но вот беда — за тысячи лет он вобрал в себя так много от мировой культуры, что вот так запросто и не отличишь, где исконно русское слово, а где — вариация иностранного. А вы отличите?

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