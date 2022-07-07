«Директор намекал: все так работают, и ты работай». Учительница — о негласных обязанностях и невыносимой нагрузке

— Работа очень нервная. Все решат, что из-за детей, но это не так. С учениками отношения отличные — те, кто помладше, каждое утро лезут обниматься. Вести уроки весело, а дети подбрасывают новые идеи. Есть вариативность проведения занятий, есть, где развернуться в творческом плане. Но дело в том, что существует большая разница между тем, что ты хочешь делать и что тебя делать заставляют. И этот контраст приводит к чудовищному разладу.



О «нарисованных» оценках

Был момент, когда у меня подкосились принципы, поскольку, с моей точки зрения, то, что я делала, абсолютно неправильно. Каждый год дети пишут ВПР — Всероссийскую проверочную работу. Если ВПР писали в нашей школе, то работы для проверки направляют в другую. В случае, если контрольная возвращается с двойкой, оценка сравнивается с четвертью. Если в четверти «четыре», возникает вопрос к учителю: как такое могло получиться?

