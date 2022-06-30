НГУ дадут почти
85 миллионов для создания инженерной школы — в университете будут развивать нефтегазовую отрасль
Тематикой школы также станут аэрокосмическое приборостроение и биологические сенсорные системы
Новосибирский государственный университет получил грант на 84,5 миллиона рублей для открытия Передовой инженерной школы (ПИШ). Как рассказали в пресс-службе университета, школа будет называться «Когнитивная инженерия» и ее тематикой станут аэрокосмическое приборостроение, биологические сенсорные системы, геофизические системы для нефтегазовой отрасли.
Грант разыгрывался в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Министерство науки и высшего образования 30 июня подвело итоги конкурса, и НГУ стал одним из 30 вузов в стране, который получит деньги на развитие школы. Как уточнили в пресс-службе НГУ, к 2030 году университет хочет пройти трансформацию от исследовательского университета к предпринимательскому, выпускники которого будут лидерами формирования и реализации комплексных инженерных проектов.
— Ключевыми партнерами новой модели ПИШ становятся технологические предприниматели и лидеры инновационных компаний. Роль таких компаний — вместе с научным поясом Академгородка и крупной индустрией выявить технологические барьеры и сформулировать повестку исследований и разработок по их преодолению. Роль ПИШ — совместно с предпринимателем декомпозировать барьеры на ключевые блоки и организовать кооперацию компаний, университетов и институтов, — рассказал о проекте директор научно-образовательного центра «Газпромнефть — НГУ» Сергей Головин.
На базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН до осени 2022 года запустят работу первого центра коллективного пользования для ускоренной селекции злаковых культур. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на директора СФНЦА РАН Кирилла Голохваста.