НГУ дадут почти 85 миллионов для создания инженерной школы — в университете будут развивать нефтегазовую отрасль

Грант разыгрывался в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Министерство науки и высшего образования 30 июня подвело итоги конкурса, и НГУ стал одним из 30 вузов в стране, который получит деньги на развитие школы. Как уточнили в пресс-службе НГУ, к 2030 году университет хочет пройти трансформацию от исследовательского университета к предпринимательскому, выпускники которого будут лидерами формирования и реализации комплексных инженерных проектов.