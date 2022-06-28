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Вузы Новосибирска получили 887 дополнительных бюджетных мест — кому сколько досталось

Дополнительные места выделили для магистратуры

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Новосибирский государственный технический университет получил дополнительные 183 бюджетных места для магистрантов

Новосибирский государственный технический университет получил дополнительные 183 бюджетных места для магистрантов

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Университеты Новосибирской области получили 887 дополнительных бюджетных мест для магистратуры в 2022–2023 учебном году. Число мест увеличилось в 12 учебных заведениях.

Больше всего получил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ, Сибстрин) — 195 мест.

— НГТУ получил 183 места, НГАУ — 89, СГУГИТ — 85, НГУЭУ — 68, НГУ — 63, НГУАДИ — 60, НГПУ — 55, НТИ РГУ — 30, СибГУТИ — 27, СГУПС — 22, СГУВТ — 10, — сообщили в пресс-службе правительства.

Бюджетные места увеличили в направлениях, связанных с изучением математики, химии, биологии, генетики, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства и других.

В Новосибирске 20 июня началась приемная кампания. Она продлится до 30 июля. В некоторых университетах цены на платное образование выросли. НГС опросил некоторые университеты, чтобы узнать, на сколько дороже стало учиться в 2022 году и какие направления самые дорогие.

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