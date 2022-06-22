Бизнесмены строят в России школы с роскошными интерьерами и золотыми унитазами: фото и видео
Сравниваем учебные заведения в разных регионах
В России есть такие школы, учиться в которых захочет любой взрослый. Классы в них напичканы электроникой и оформлены не хуже, чем в Сколково. В коридорах стоят диваны, теннисные столы, есть зоны для селфи. Речь идет о школах, в строительство и ремонт которых вложили миллиарды российские бизнесмены. Приглашаем на экскурсию по русским «Гарвардам» и «Хогвартсам».
Золотая школа
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, 28а
Вместимость: 1200 учеников
Инвестиции: нет данных
Открытие: 1959 год
Открывает рейтинг эпатажная школа на Урале. В старенькое здание в сером промышленном районе Вторчермет вложился местный миллиардер Андрей Симановский, превратив его в золотой дворец. Бизнесмен известен своей любовью к роскоши, а потому и классы, где учился сам, решил сделать краше Эрмитажа.
Андрей Симановский — основатель и владелец компании «Сима-ленд», которая производит и продает товары народного потребления. По данным «Контур.Фокуса», Симановский является участником 17 компаний, выручка самой крупной из них — ООО ТД «Сима-ленд» — в 2021 году составила 21,1 миллиарда рублей.
Симановский отремонтировал в школе
И всё это после маленькой просьбы директора о помощи в открытии дополнительного спортзала — в школе учится слишком много учеников, всем им не хватало места для занятий. Учителя решили обратиться к успешному выпускнику, тот откликнулся и... увлекся.
— Он решил отремонтировать туалет для девочек. Я сама лично проводила с девчонками беседу, просила не портить, — вспоминает директор школы Марина Полякова в интервью E1.RU. — Это был шок, бомба. Все гости, когда приходили, все фотографировались. В первое время у некоторых ребят даже слезы на глазах наворачивались, они никогда такого не видели, у нас же рабочий район.
За ремонт бизнесмен получил тысячи благодарностей от родителей школьников и чиновников, и столько же хейта от ценителей прекрасного. Вопросом о вкусе задавался даже губернатор.
— Со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает. И всё же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем, — писал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сам Симановский публично отвечал, что не согласен с критикой. По его мнению, этот интерьер создает хорошее настроение.
Кубанский Хогвартс
Адрес: г. Усть-Лабинск, ул. Марии Овсянниковой, 20
Вместимость: 475 учеников
Инвестиции: 2 млрд рублей
Открытие: 2022 год
В 2022 году в России появился собственный «Хогвартс» — величественный лицей для одаренных детей. Его стройку в 2017 году начал предприниматель Олег Дерипаска, задумывая его как аналог сочинского «Сириуса». В проект промышленник инвестировал около 2 миллиардов рублей. Торжественное открытие прошло 8 апреля 2022 года, но занятия здесь начали проводить еще в январе.
Олег Дерипаска — российский предприниматель, бывший глава компании «Русал» — крупнейшего в мире производителя алюминия. По оценкам журнала Forbes, его состояние в 2021 году составило 1,7 миллиарда долларов.
В лицей принимают школьников с 7-го по 11-й класс. Здесь они углубленно изучают естественные науки — физику, математику, информатику, химию и биологию. Также тут работают кафедры русского языка и литературы, дизайна, искусства и иностранных языков. Учебный план у каждого ученика индивидуальный, за этим следит прикрепленный педагог — тьютор.
В огромном здании площадью в 27 тысяч квадратных метров разместили библиотеку, столовую, жилые комнаты на 150 мест и
— Я реально считаю, что в стране есть две перспективные точки: это Сибирь — Дальний Восток и Юг, — сообщил Дерипаска на торжественном открытии лицея (цитата по «Усть-Лабинск Инфо»). — Безусловно, на Кубанской земле, наверное, будут жить 15 миллионов человек, потому что нет такого места у нас в стране, где бы человек мог так гармонично развиваться. Мы должны многое сделать для того, чтобы люди могли здесь жить и получать всё то же самое, что они могли получить в Москве или другом городе мира.
«Точка будущего»
Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 408
Вместимость: 670 учеников
Инвестиции: 6 миллиардов рублей
Открытие: 2020 год
Еще один масштабный проект — школа «Точка будущего». Она открылась в Иркутске рядом с местной «Барвихой» (дорогим коттеджным поселком) 1 сентября 2020 года благодаря вложениям создателя Yota Альберта Авдоляна. По сути это не просто школа, а большой образовательный центр на 20 гектарах земли, в котором есть детский сад на 200 мест и большой спортивный центр с собственным стадионом, бассейном и столами для настольного тенниса.
Альберт Авдолян — российский бизнесмен, инвестор, создатель телекоммуникационной компании Yota. Журнал Forbes в 2021 году оценивал его состояние в 1 миллиард долларов.
27 зданий «Точки будущего» объединены общей крышей, внутри появились игровые и спортивные площадки. В отдельном здании находится детский сад, здесь, как и в школе, многие стены сделали из стекла. Это, по мнению создателей проекта, позволит ученикам с раннего возраста понять, что они — часть большого общества.
Классы для уроков очень отличаются от стандартных школьных кабинетов. Парты здесь то расставлены хаотично, чтобы у каждого ученика было личное пространство, то сгруппированы для проектной работы. Среди привычных кабинетов химии и физики появились творческие мастерские, где можно научиться выращивать растения на гидропонике, сверлить, пилить и класть плитку. А в отдельном блоке проводят кулинарные мастер-классы для начинающих.
Содержание такого гигантского объекта будет обходиться не меньше чем в 600 миллионов рублей в год. С