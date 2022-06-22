Бизнесмены строят в России школы с роскошными интерьерами и золотыми унитазами: фото и видео

Симановский отремонтировал в школе № 106 кабинеты, столовую и коридоры. У каждого предмета появился свой стиль: информатику теперь преподают почти в космосе, литературу — в XIX веке, а английский язык — среди лондонских телефонных будок и кэбов. А еще у школы построили роскошный двор — с цветущими гортензиями, ажурной плиткой, позолоченными воротами и бронзовыми львами.



И всё это после маленькой просьбы директора о помощи в открытии дополнительного спортзала — в школе учится слишком много учеников, всем им не хватало места для занятий. Учителя решили обратиться к успешному выпускнику, тот откликнулся и... увлекся.

