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Обзор

Бизнесмены строят в России школы с роскошными интерьерами и золотыми унитазами: фото и видео

Сравниваем учебные заведения в разных регионах

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Богатые бизнесмены вкладываются в образование в городах, где выросли сами

Богатые бизнесмены вкладываются в образование в городах, где выросли сами

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В России есть такие школы, учиться в которых захочет любой взрослый. Классы в них напичканы электроникой и оформлены не хуже, чем в Сколково. В коридорах стоят диваны, теннисные столы, есть зоны для селфи. Речь идет о школах, в строительство и ремонт которых вложили миллиарды российские бизнесмены. Приглашаем на экскурсию по русским «Гарвардам» и «Хогвартсам».

Золотая школа


Адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, 28а

Вместимость: 1200 учеников

Инвестиции: нет данных

Открытие: 1959 год

Золотая школа прогремела на всю Россию — ее приезжали снимать репортеры из Москвы и даже из Китая

Золотая школа прогремела на всю Россию — ее приезжали снимать репортеры из Москвы и даже из Китая

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Открывает рейтинг эпатажная школа на Урале. В старенькое здание в сером промышленном районе Вторчермет вложился местный миллиардер Андрей Симановский, превратив его в золотой дворец. Бизнесмен известен своей любовью к роскоши, а потому и классы, где учился сам, решил сделать краше Эрмитажа.

Андрей Симановский — основатель и владелец компании «Сима-ленд», которая производит и продает товары народного потребления. По данным «Контур.Фокуса», Симановский является участником 17 компаний, выручка самой крупной из них — ООО ТД «Сима-ленд» — в 2021 году составила 21,1 миллиарда рублей.

Андрей Симановский превратил в роскошный дворец школу, где учился сам

Андрей Симановский превратил в роскошный дворец школу, где учился сам

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Симановский отремонтировал в школе № 106 кабинеты, столовую и коридоры. У каждого предмета появился свой стиль: информатику теперь преподают почти в космосе, литературу — в XIX веке, а английский язык — среди лондонских телефонных будок и кэбов. А еще у школы построили роскошный двор — с цветущими гортензиями, ажурной плиткой, позолоченными воротами и бронзовыми львами.

И всё это после маленькой просьбы директора о помощи в открытии дополнительного спортзала — в школе учится слишком много учеников, всем им не хватало места для занятий. Учителя решили обратиться к успешному выпускнику, тот откликнулся и... увлекся.

— Он решил отремонтировать туалет для девочек. Я сама лично проводила с девчонками беседу, просила не портить, — вспоминает директор школы Марина Полякова в интервью E1.RU. — Это был шок, бомба. Все гости, когда приходили, все фотографировались. В первое время у некоторых ребят даже слезы на глазах наворачивались, они никогда такого не видели, у нас же рабочий район.

Туалет для школьников теперь выглядит так. Гости даже приходят сюда фотографироваться

Туалет для школьников теперь выглядит так. Гости даже приходят сюда фотографироваться

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За ремонт бизнесмен получил тысячи благодарностей от родителей школьников и чиновников, и столько же хейта от ценителей прекрасного. Вопросом о вкусе задавался даже губернатор.

— Со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает. И всё же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем, — писал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сам Симановский публично отвечал, что не согласен с критикой. По его мнению, этот интерьер создает хорошее настроение.

Стены, потолки и мебель даже в коридорах утопают в золоте

Стены, потолки и мебель даже в коридорах утопают в золоте

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А это класс литературы. Интерьер разработали дизайнеры «Сима-ленда»

А это класс литературы. Интерьер разработали дизайнеры «Сима-ленда»

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Кабинет информатики оформили в космическом стиле

Кабинет информатики оформили в космическом стиле

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Школьный двор напоминает сады Эрмитажа. Здесь высадили гортензии, установили ротонду, а недавно еще и повесили над двором гигантскую золотую люстру

Школьный двор напоминает сады Эрмитажа. Здесь высадили гортензии, установили ротонду, а недавно еще и повесили над двором гигантскую золотую люстру

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Кубанский Хогвартс


Адрес: г. Усть-Лабинск, ул. Марии Овсянниковой, 20

Вместимость: 475 учеников

Инвестиции: 2 млрд рублей

Открытие: 2022 год

Думаете, это резиденция президента или еще один Русский музей? Нет, это новый лицей для одаренных детей в Усть-Лабинске Краснодарского края

Думаете, это резиденция президента или еще один Русский музей? Нет, это новый лицей для одаренных детей в Усть-Лабинске Краснодарского края

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В 2022 году в России появился собственный «Хогвартс» — величественный лицей для одаренных детей. Его стройку в 2017 году начал предприниматель Олег Дерипаска, задумывая его как аналог сочинского «Сириуса». В проект промышленник инвестировал около 2 миллиардов рублей. Торжественное открытие прошло 8 апреля 2022 года, но занятия здесь начали проводить еще в январе.

Олег Дерипаска — российский предприниматель, бывший глава компании «Русал» — крупнейшего в мире производителя алюминия. По оценкам журнала Forbes, его состояние в 2021 году составило 1,7 миллиарда долларов.

Олег Дерипаска родился в Нижегородской области, но вырос именно в Усть-Лабинске, на Кубани

Олег Дерипаска родился в Нижегородской области, но вырос именно в Усть-Лабинске, на Кубани

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В лицей принимают школьников с 7-го по 11-й класс. Здесь они углубленно изучают естественные науки — физику, математику, информатику, химию и биологию. Также тут работают кафедры русского языка и литературы, дизайна, искусства и иностранных языков. Учебный план у каждого ученика индивидуальный, за этим следит прикрепленный педагог — тьютор.

В огромном здании площадью в 27 тысяч квадратных метров разместили библиотеку, столовую, жилые комнаты на 150 мест и 25-метровый бассейн. В лицее работают учебные и IT-лаборатории, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков и творческие студии. Лицей построен на деньги фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» — бизнесмен вырос на Кубани и потому решил вложиться в местное образование.

— Я реально считаю, что в стране есть две перспективные точки: это Сибирь — Дальний Восток и Юг, — сообщил Дерипаска на торжественном открытии лицея (цитата по «Усть-Лабинск Инфо»). — Безусловно, на Кубанской земле, наверное, будут жить 15 миллионов человек, потому что нет такого места у нас в стране, где бы человек мог так гармонично развиваться. Мы должны многое сделать для того, чтобы люди могли здесь жить и получать всё то же самое, что они могли получить в Москве или другом городе мира.

Лицей рассчитан на 475 учеников, которые учатся бесплатно (если проходят конкурсный отбор)

Лицей рассчитан на 475 учеников, которые учатся бесплатно (если проходят конкурсный отбор)

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В классе химии каждое рабочее место оборудовали индивидуальной системой водоснабжения и вентиляции

В классе химии каждое рабочее место оборудовали индивидуальной системой водоснабжения и вентиляции

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<nobr>25-метровый</nobr> бассейн

25-метровый бассейн

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Знаете, что это? Индивидуальные зоны для отдыха, где можно поболтать с друзьями в перерывах между занятиями

Знаете, что это? Индивидуальные зоны для отдыха, где можно поболтать с друзьями в перерывах между занятиями

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Лицей занимает 27 тысяч квадратных метров

Лицей занимает 27 тысяч квадратных метров

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«Точка будущего»


Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 408

Вместимость: 670 учеников

Инвестиции: 6 миллиардов рублей

Открытие: 2020 год

«Точка будущего» — это 27 зданий общей площадью более 30 тысяч квадратных метров

«Точка будущего» — это 27 зданий общей площадью более 30 тысяч квадратных метров

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Еще один масштабный проект — школа «Точка будущего». Она открылась в Иркутске рядом с местной «Барвихой» (дорогим коттеджным поселком) 1 сентября 2020 года благодаря вложениям создателя Yota Альберта Авдоляна. По сути это не просто школа, а большой образовательный центр на 20 гектарах земли, в котором есть детский сад на 200 мест и большой спортивный центр с собственным стадионом, бассейном и столами для настольного тенниса.

Альберт Авдолян — российский бизнесмен, инвестор, создатель телекоммуникационной компании Yota. Журнал Forbes в 2021 году оценивал его состояние в 1 миллиард долларов.

Слева направо: глава «Ростеха» Сергей Чемезов, бизнесмен Альберт Авдолян и руководитель Якутии Айсен Николаев

Слева направо: глава «Ростеха» Сергей Чемезов, бизнесмен Альберт Авдолян и руководитель Якутии Айсен Николаев

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27 зданий «Точки будущего» объединены общей крышей, внутри появились игровые и спортивные площадки. В отдельном здании находится детский сад, здесь, как и в школе, многие стены сделали из стекла. Это, по мнению создателей проекта, позволит ученикам с раннего возраста понять, что они — часть большого общества.

Классы для уроков очень отличаются от стандартных школьных кабинетов. Парты здесь то расставлены хаотично, чтобы у каждого ученика было личное пространство, то сгруппированы для проектной работы. Среди привычных кабинетов химии и физики появились творческие мастерские, где можно научиться выращивать растения на гидропонике, сверлить, пилить и класть плитку. А в отдельном блоке проводят кулинарные мастер-классы для начинающих.

Содержание такого гигантского объекта будет обходиться не меньше чем в 600 миллионов рублей в год. С 2020-го финансирование взял на себя благотворительный фонд «Новый дом», бывший учредитель которого — Альберт Авдолян. Пожертвования в фонд делают многие российские бизнесмены.

Класс занятия музыкой

Класс занятия музыкой

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В «Точке будущего» есть медиастудия с фотозоной, звукозаписывающим оборудованием и камерой

В «Точке будущего» есть медиастудия с фотозоной, звукозаписывающим оборудованием и камерой

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А еще гончарные и текстильные мастерские

А еще гончарные и текстильные мастерские

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Чтобы попасть в спортзал из раздевалок, нужно подняться по канатам или скалолазным зацепам

Чтобы попасть в спортзал из раздевалок, нужно подняться по канатам или скалолазным зацепам

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Детей здесь учат основам программирования и робототехники

Детей здесь учат основам программирования и робототехники

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Школа располагается на 20 гектарах Чертугеевского полуострова в Иркутске

Школа располагается на 20 гектарах Чертугеевского полуострова в Иркутске

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