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Стали известны результаты ЕГЭ по математике и русскому в Новосибирской области

Минимальный балл по русскому не набрали 0,8%

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Высший балл по русскому языку получили 33 человека

Высший балл по русскому языку получили 33 человека

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В Новосибирской области меньше 1% выпускников не сдали Единый государственный экзамен по русскому языку. Этот же показатель по базовой математике составил 4%.

Русский язык в этом году сдавали 14 220 человек, профильную математику — 6149, базовую — 8030.

— ЕГЭ по русскому на 100 баллов сдали 33 человека, по математике — 9, — сообщил НГС заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

Высший балл за ЕГЭ по литературе получили 12 выпускников, по истории — 15, по химии — 12, по физике — 5.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно оспорить результаты ЕГЭ. Читайте об этом в специальной инструкции.

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