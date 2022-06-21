Стали известны результаты ЕГЭ по математике и русскому в Новосибирской области
Минимальный балл по русскому не набрали 0,8%
В Новосибирской области меньше 1% выпускников не сдали Единый государственный экзамен по русскому языку. Этот же показатель по базовой математике составил 4%.
Русский язык в этом году сдавали
— ЕГЭ по русскому на 100 баллов сдали 33 человека, по математике — 9, — сообщил НГС заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.
Высший балл за ЕГЭ по литературе получили 12 выпускников, по истории — 15, по химии — 12, по физике — 5.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно оспорить результаты ЕГЭ. Читайте об этом в специальной инструкции.