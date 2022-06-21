СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 56.17
eur 58.80
Тема дняПочему нельзя купаться в Обском море?
Все новости
Все новости

Блюдец или блюдцев: попробуйте правильно ответить на 10 вопросов ЕГЭ по русскому языку

Школьники могут, а вы?

955
В этом году с ЕГЭ по русскому языку школьники уже «отстрелялись»

В этом году с ЕГЭ по русскому языку школьники уже «отстрелялись»

Поделиться

Недавно выпускники написали ЕГЭ по русскому языку. По данным Рособрнадзора, в 2022 году экзамен написали 647 000 человек. Из них 2364 получили 100 баллов. С тестом справляются школьники. А чем вы хуже? Попробуйте правильно ответить на все 10 вопросов. Только чур — ответы в интернете не подглядывать!

По теме

ЕГЭтесттест по русскому языкуэкзаменЕГЭ по русскому языку
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2