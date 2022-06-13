СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняКак обманывают туристов на российском юге
Все новости
Все новости
Полезные тесты по понедельникамТест

И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

Проверьте — вы интеллектуал или просто мимо проходили

774
Набрать такое же количество неправильных ответов, как Александр Друзь, несложно — а вы попробуйте ответить верно

Набрать такое же количество неправильных ответов, как Александр Друзь, несложно — а вы попробуйте ответить верно

Поделиться

Если вы вдруг встретите человека, уверенного в том, что он никогда в жизни не ошибался, дайте ему пройти этот тест и смотрите, как расширяются его глаза с каждым новым заданием. Мы собрали десять вопросов, которые оказались не по зубам одному из самых известных знатоков. У вас, конечно, будет несколько преимуществ. Во-первых, достаточно будет выбрать правильный вариант из предложенных. Во-вторых, вы не ограничены во времени и можете думать над каждым вопросом хоть целый час. Ну и, наконец, решать задания вы можете в любом комфортном месте, хоть лежа в ванной.

По теме

«Что? Где? Когда?»Александр ДрузьзнанияинтеллекттестХрустальная сова
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2