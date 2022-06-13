И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

Если вы вдруг встретите человека, уверенного в том, что он никогда в жизни не ошибался, дайте ему пройти этот тест и смотрите, как расширяются его глаза с каждым новым заданием. Мы собрали десять вопросов, которые оказались не по зубам одному из самых известных знатоков. У вас, конечно, будет несколько преимуществ. Во-первых, достаточно будет выбрать правильный вариант из предложенных. Во-вторых, вы не ограничены во времени и можете думать над каждым вопросом хоть целый час. Ну и, наконец, решать задания вы можете в любом комфортном месте, хоть лежа в ванной.

