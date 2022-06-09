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Как именно нужно поднимать флаг в школах России? Минпросвещения выпустило документ

Изменения должны вступить в силу 1 сентября

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В некоторых регионах уже начали поднимать флаг России в школах перед началом учебной недели

В некоторых регионах уже начали поднимать флаг России в школах перед началом учебной недели

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Как сообщает ТАСС, министр заявил об этом журналистам сегодня, 9 июня.

— Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба, — сказал Кравцов.

Сам документ пока не опубликован. Впервые в Минпросвещения заявили о том, что учебная неделя в школах России будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна, в середине апреля. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Также ранее министр просвещения рассказывал, что с 1 сентября следующего учебного года школьникам начиная с первого класса начнут преподавать историю.

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