«Кричали благим матом»: родителей возмутил урок, на котором первоклашкам предложили нецензурно выругаться

— Они говорят, что водили его к психологу, у него нет никаких отклонений. Ребенок здоров. А переводить от нас не хотят, так как тут друзья, но это не так. Был мальчик, который с ним дружил, но как-то он отлупил его так, что всё общение закончилось, — рассказывает Антон. — Наши дети боятся ходить в школу. И мы тоже боимся, так как не знаем, какого ребенка заберем после уроков — здорового или покалеченного. Один раз этот мальчик учителя физкультуры пнул в ногу и ударил в живот. А что дальше будет? Пойдут в старшие классы, сил больше появится, циркули будут. Ткнет — и что? Кого-то из детей инвалидом оставит?



В результате долгих переговоров с учителями и городским комитетом по делам образования к марту в школе, казалось бы, нашли решение проблемы, но спустя несколько дней она перетекла в новый острый конфликт.



Слова-демоны

К мальчику решили прикрепить тьютора (индивидуального педагога с психологическим образованием. — Прим. ред.).



— От родителей учеников первого класса поступали жалобы. Состоялось несколько рабочих встреч администрации школы и специалистов комитета по делам образования по поиску оптимальных решений для урегулирования сложившейся ситуации, — подтвердили в комитете 74.RU. — Директором учреждения привлечены специалисты в области психологии и педагогики к решению вопроса. С 1 марта в школе работает тьютор.

