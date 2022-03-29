«Кричали благим матом»: родителей возмутил урок, на котором первоклашкам предложили нецензурно выругаться

В школе в Челябинске провели для первоклашек урок, на котором детям предложили перечислить все известные матерные слова. Таким образом педагог хотела отучить детей ругаться, но родители этот психологический прием не оценили. Они обратились в редакцию 74.RU с просьбой разобраться, имел ли право работник образовательного учреждения организовывать такое занятие.
«Смотрят на балаган и не учатся»
Вызвавший неоднозначную реакцию взрослых урок прошел 18 марта в школе Центрального района (по закону о защите прав и интересов несовершеннолетних, мы не называем ее номер и ничьих имен). Класс, о котором идет речь, непростой, у одного из учеников особенности в поведении. Как рассказал 74.RU отец одноклассницы мальчика Антон (имя изменено), ребенок проявляет агрессию по отношению к детям и учителям с начала учебного года.
— Он может подойти толкнуть ребенка. Был случай, когда он запрыгнул на парту и мальчика пнул в лицо. Одного своего одноклассника он так сильно ударил локтем в спину, что у того произошло смещение позвонков, — утверждает Антон. — У этого ребенка неконтролируемые вспышки агрессии. Когда психует, может начать переворачивать парты. Один раз сломал стол. Бывает, что учителя не слушает и просто по классу во время урока бегает и прыгает. Наши дети не учатся, так как всё внимание — на него. Они смотрят на этот балаган, как учитель час-полтора успокаивает их одноклассника. В итоге оканчивают первый класс, а в голове знаний — ноль. По домашним заданиям вопросы, как и что делать, потому что у учителя не хватает времени на объяснения, он занят ребенком, который срывает уроки.
В классе проводили собрание, встречались с директором школы и родителями неспокойного ученика. Мальчика предлагали перевести на домашнее обучение, в другую школу или вовсе в специализированное учреждение, но его мама и папа наотрез отказались.
— Они говорят, что водили его к психологу, у него нет никаких отклонений. Ребенок здоров. А переводить от нас не хотят, так как тут друзья, но это не так. Был мальчик, который с ним дружил, но как-то он отлупил его так, что всё общение закончилось, — рассказывает Антон. — Наши дети боятся ходить в школу. И мы тоже боимся, так как не знаем, какого ребенка заберем после уроков — здорового или покалеченного. Один раз этот мальчик учителя физкультуры пнул в ногу и ударил в живот. А что дальше будет? Пойдут в старшие классы, сил больше появится, циркули будут. Ткнет — и что? Кого-то из детей инвалидом оставит?
В результате долгих переговоров с учителями и городским комитетом по делам образования к марту в школе, казалось бы, нашли решение проблемы, но спустя несколько дней она перетекла в новый острый конфликт.
Слова-демоны
К мальчику решили прикрепить тьютора (индивидуального педагога с психологическим образованием. — Прим. ред.).
— От родителей учеников первого класса поступали жалобы. Состоялось несколько рабочих встреч администрации школы и специалистов комитета по делам образования по поиску оптимальных решений для урегулирования сложившейся ситуации, — подтвердили в комитете 74.RU. — Директором учреждения привлечены специалисты в области психологии и педагогики к решению вопроса. С 1 марта в школе работает тьютор.
Родители школьников рассказывают, что на эту работу пришла женщина в возрасте. Как они поняли, она должна проводить с мальчиком индивидуальные занятия по основным предметам. А на такие уроки, как физкультура, труд, изо, он может приходить со всеми.
— 18 марта должен был пройти урок изо, который преподает классный руководитель. Однако учитель вышла из класса и оставила учеников с тьютором. Та сказала детям, что тема урока — мат, и написала это слово большими буквами на доске, — возмущается отец первоклассницы. — Сначала тьютор спросила, какие дети знают хорошие слова, и попросила их перечислить. А потом предложила назвать плохие слова, поматериться.
По словам Антона, его дочь и еще трое детей сидели молча.
— Дочь опустила голову и молчала. Другой ребенок до истерики дошел, кричал: «Остановитесь, мне неприятно это слышать!» Но просьба оказалась неуслышанной, — утверждает мужчина. — Дети на протяжении пяти минут кричали в классе благим матом. Затем тьютор сказала: «Теперь вы запомнили эти слова, надо их забыть. Это слова-демоны, вы их заменяйте на какие-нибудь другие». Я просто в шоке был, когда узнал.
Большинство детей не стали сами рассказывать дома о том, что они обсуждали с тьютором. Взрослые узнали об этом уроке из родительского чата.
— Когда одна из мам написала о случившемся, я спросил дочь, и она подтвердила, опустив глаза вниз. Сейчас она ведет себя как обычно, и мы эту тему не поднимаем больше в разговоре с ней. То, что произошло, неправильно, — считает Антон. — Какое право имела тьютор проводить это занятие? Я даже не знаю, устроена ли она в штат школы, имеет ли основание что-то преподавать детям?
«Счастливы, что нашелся такой специалист»
Директор школы не стала отрицать наличие проблем в первом классе и объяснила как появление тьютора, так и необходимость в уроке, на котором с детьми разобрали матерные слова.
— Ситуацию с мальчиком в школе обсуждали с сентября, мы поняли, что ребенку нужно отдельное внимание. При этом в школе на 820 детей только один психолог, этого недостаточно, — считает руководитель образовательного учреждения. — Поэтому с 1 марта мы ввели в штат ставку тьютора. У этого специалиста есть соответствующая должности квалификация. Во-первых, это высшее образование учителя начальных классов, во-вторых, высшее образование психолога. Также этот человек является кандидатом психологических наук. Преподаватель имеет богатый опыт работы с детьми, работал в школах города и высших учебных заведениях. Мы были очень счастливы, что нашелся такой специалист.
Главная задача принятого в штат тьютора — заниматься с проблемным первоклассником. И, по словам директора, она об этом рассказала на родительском собрании в классе, которое провели
— Была часовая беседа, я подробно проговорила, как будет работать педагог, что входит в его обязанности. К родителям были определенные просьбы, так как ситуация в классе тяжелая, — рассказывает руководитель школы. — Тьютор занимается с учеником русским, литературой, математикой, окружающим миром, на эти уроки его уводят в другой кабинет. На других предметах, которые мальчик посещает вместе с другими учениками, тьютор может присутствовать, а может выходить из класса, но при условии, что сразу вернется по требованию учителя, если это будет нужно. Такая программа построена по просьбе родителей, чтобы у мальчика всё же была социализация в жизни. Он будет расти, нужно будет дальше получать образование, а потом где-то в коллективе работать.
Директор считает это уникальным опытом, так как зачастую в школах не знают, что делать с трудными детьми. Эту практику она советует коллегам подсмотреть и попробовать применить у себя.
— О результатах пока сложно сказать, но у нас с момента выхода на работу тьютора жалобы именно в школу закончились. Ко мне родители перестали приходить по поводу мальчика, — говорит руководитель образовательного учреждения. — Но пошли к вам [в СМИ].
— Так как класс неоднозначный, любые действия в нем согласовываются. Наш новый педагог подошла ко мне с вопросом, можно ли ей такое занятие провести. Такой опыт у нее уже есть, — рассказывает директор школы. — Я ознакомилась с планом урока. В нем действительно была такая фраза: «Давайте скажем сейчас плохие слова, поймем, что от них плохо, и больше никогда такие слова говорить не будем». Классный руководитель рядом была, в коридоре, при открытых дверях, чтобы понимать, как проходит занятие и прийти на помощь, если нужно. Со слов коллег, дети не матерились, а, наоборот, замкнулись. В классе была тишина. Вполне возможно, что первоклассники могли перешептываться на уроке, мог стоять гул или что-то потом они обсуждали.
«Лучше такие занятия проводить с родителями»
Заместитель директора Челябинского областного центра социальной защиты «Семья», кандидат психологических наук, доцент Светлана Пакулина знает о подобных практиках. И считает, что применять их можно, но у учителя, который их проводит, должен быть высокий класс мастерства.
— Не нужно выносить слово «мат» в название классного часа. Надо идти от позитивного смысла, например, разбирать, что хорошего и плохого есть в русском языке, — объясняет Светлана Пакулина. — Ребенку нужно говорить не про мат, а про нравственность и мораль. Как по Маяковскому — что такое хорошо, что такое плохо. И делать это лучше не в группе, так как в группе есть свои процессы, которые должен видеть и уметь их направлять в правильное русло мастер-тренер. Иначе занятие может иметь противоположный эффект. Это филигранная работа.
Светлана Пакулина отмечает, что когда матом ругаются подростки, они хотят казаться взрослыми. Это их сленг. Когда ругаются первоклашки, они не понимают, что говорят, какой смысл закладывают в эти слова. Дети просто повторяют, что где-то когда-то услышали.
— Чтобы отучить, ребенку надо объяснить, что именно он говорит, чтобы он понял, покраснел, среагировал. «Ты говоришь такое, а оно про это. Скажи другим словом, как это называется» — предложите называть слова своими именами, и первоклашка перестанет материться, — уверена кандидат психологических наук. — Но вообще занятия лучше проводить с родителями, это более эффективно. Можно провести анонимное анкетирование, собрать от детей типичные бранные слова, которыми пользуются у них в семье. Это реальная база, с которой надо работать. Покажите родителям, каким взглядом видят дети разговоры в их семье. И предложите взрослым найти этой ругани замену.