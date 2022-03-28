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В школах и детских лагерях Новосибирска отменили часть коронавирусных ограничений

Дети смогут ходить из класса в класс и учиться в одно время

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Документ опубликовал у себя на сайте и Роспотребнадзор Новосибирской области, он вступил в силу и уже действует

Документ опубликовал у себя на сайте и Роспотребнадзор Новосибирской области, он вступил в силу и уже действует

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Главный санитарный врач России Анна Попова отменила часть коронавирусных ограничений, которые действовали в школах и детских лагерях. Теперь новые правила действуют и в учреждениях Новосибирской области.

Документ опубликовал у себя на сайте и Роспотребнадзор Новосибирской области, он вступил в силу и уже действует.

Что отменили:

  • школе больше не нужно закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет;
  • отменили соблюдение социальной дистанции и зигзагообразную рассадку при проведении аттестаций;
  • в школу больше не нужно предъявлять медсправку ребенка, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом если он сам перенес ковид, то справка нужна будет;
  • дети смогут учиться по общему расписанию. До этого начало уроков и перемен должно было быть разным для разных классов;
  • теперь разрешены массовые мероприятия в школах и детских лагерях на открытом воздухе;
  • загрузка детских лагерей теперь может быть полной — 100%.

Что не отменили:

  • генеральные уборки перед открытием;
  • уборки с применением дезсредств и проветривание;
  • обследование персонала детских лагерей перед началом смен;
  • ношение масок персоналом пищеблоков и других помещений;
  • требование к родителям, которые приезжают к детям в лагерь — у них должна быть маска и сведения о вакцинации или перенесенном ковиде за последние 6 месяцев.

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Роспотребнадзоршколыкоронавирус в Новосибирске
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