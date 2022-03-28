В школах и детских лагерях Новосибирска отменили часть коронавирусных ограничений

Главный санитарный врач России Анна Попова отменила часть коронавирусных ограничений, которые действовали в школах и детских лагерях. Теперь новые правила действуют и в учреждениях Новосибирской области.
Документ опубликовал у себя на сайте и Роспотребнадзор Новосибирской области, он вступил в силу и уже действует.
Что отменили:
- школе больше не нужно закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет;
- отменили соблюдение социальной дистанции и зигзагообразную рассадку при проведении аттестаций;
- в школу больше не нужно предъявлять медсправку ребенка, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом если он сам перенес ковид, то справка нужна будет;
- дети смогут учиться по общему расписанию. До этого начало уроков и перемен должно было быть разным для разных классов;
- теперь разрешены массовые мероприятия в школах и детских лагерях на открытом воздухе;
- загрузка детских лагерей теперь может быть полной — 100%.
Что не отменили:
- генеральные уборки перед открытием;
- уборки с применением дезсредств и проветривание;
- обследование персонала детских лагерей перед началом смен;
- ношение масок персоналом пищеблоков и других помещений;
- требование к родителям, которые приезжают к детям в лагерь — у них должна быть маска и сведения о вакцинации или перенесенном ковиде за последние 6 месяцев.
СЮЖЕТ
В Новосибирской области на прошлой неделе проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников перенесли с весны на осень, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.