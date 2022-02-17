На дополнительные сухпайки для школьников на дистанте потратили еще 6 миллионов рублей

В Новосибирске школьникам, которые на этой неделе остались на дистанте, выдадут дополнительные сухпайки. Их получат учащиеся-льготники с 5-го по 8-й класс.

— Руководителями общеобразовательных организаций будут дополнительно сформированы и выданы продуктовые наборы для обеспечения питанием детей из многодетных, малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов — обучающихся, имеющих право на получение питания на льготных условиях и временно не посещающих занятия за период с 14 по 19 февраля, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.