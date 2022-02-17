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На дополнительные сухпайки для школьников на дистанте потратили еще 6 миллионов рублей

Их будут выдавать до 19 февраля

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Выдавать продукты в школах будут по <nobr class="_">19 февраля</nobr> включительно. Всего дополнительные продовольственные наборы получат 16 тысяч школьников

Выдавать продукты в школах будут по 19 февраля включительно. Всего дополнительные продовольственные наборы получат 16 тысяч школьников

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В Новосибирске школьникам, которые на этой неделе остались на дистанте, выдадут дополнительные сухпайки. Их получат учащиеся-льготники с 5-го по 8-й класс.

— Руководителями общеобразовательных организаций будут дополнительно сформированы и выданы продуктовые наборы для обеспечения питанием детей из многодетных, малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов — обучающихся, имеющих право на получение питания на льготных условиях и временно не посещающих занятия за период с 14 по 19 февраля, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Выдавать продукты в школах будут по 19 февраля включительно. Всего дополнительные продовольственные наборы получат 16 тысяч школьников на сумму около 6 миллионов рублей.

Все школьники выйдут на очное обучение с 21 февраля. Также в правительстве НСО готовятся снять еще часть ограничений, наложенных из-за распространения коронавируса.

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