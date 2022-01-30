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В Минпросвещения рассказали, введут ли единый дистант для российских школ

За сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 121 тысячи россиян

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Регионы будут принимать решение о вводе дистанта самостоятельно

Регионы будут принимать решение о вводе дистанта самостоятельно

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В Минпросвещения РФ ответили, планируют ли переводить все российские школы на дистант. Его глава Сергей Кравцов рассказал о планах министерства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».


Министру задали вопрос, планируется ли, как полтора года назад, переводить все школы страны на полностью дистанционный формат обучения.

— [Перевод на дистанционку] не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболеваемости, регионы локально принимают соответствующее решение, — ответил Сергей Кравцов.

За минувшие сутки в России выявили 121 228 случаев COVID-19. Каждый день в стране устанавливается новый антирекорд. Накануне оперштаб сообщал о 113 тысячах случаев. Ранее в Кремле не исключили, что реальная цифра заболевших может быть больше.

На прошлой неделе Минздрав России попросил граждан минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, носить маски или респираторы, а также тщательно мыть руки из-за распространения штамма коронавируса омикрон. А уже на этой неделе премьер-министр страны Михаил Мишустин обратился к россиянам.

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