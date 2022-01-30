В Минпросвещения рассказали, введут ли единый дистант для российских школ

В Минпросвещения РФ ответили, планируют ли переводить все российские школы на дистант. Его глава Сергей Кравцов рассказал о планах министерства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «
Министру задали вопрос, планируется ли, как полтора года назад, переводить все школы страны на полностью дистанционный формат обучения.
— [Перевод на дистанционку] не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболеваемости, регионы локально принимают соответствующее решение, — ответил Сергей Кравцов.
За минувшие сутки в России выявили
На прошлой неделе Минздрав России попросил граждан минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, носить маски или респираторы, а также тщательно мыть руки из-за распространения штамма коронавируса омикрон. А уже на этой неделе премьер-министр страны Михаил Мишустин обратился к россиянам.