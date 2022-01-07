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Вспоминаем русский язык: 12 слов, которые все пишут с ошибками

Попробуйте выбрать только верные ответы (будет нелегко)

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Давайте проверим, не выветрились ли знания русского языка за праздники

Давайте проверим, не выветрились ли знания русского языка за праздники

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В русском языке всего 33 буквы, а слов из них столько, что можно сделать миллион ошибок! Но, надеемся, это утверждение не про вас. И что за праздники вы не забыли, как пишутся легкие, на первый взгляд, слова.

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