Вспоминаем русский язык: 12 слов, которые все пишут с ошибками

В русском языке всего 33 буквы, а слов из них столько, что можно сделать миллион ошибок! Но, надеемся, это утверждение не про вас. И что за праздники вы не забыли, как пишутся легкие, на первый взгляд, слова.
Попробуйте выбрать только верные ответы (будет нелегко)
В русском языке всего 33 буквы, а слов из них столько, что можно сделать миллион ошибок! Но, надеемся, это утверждение не про вас. И что за праздники вы не забыли, как пишутся легкие, на первый взгляд, слова.
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