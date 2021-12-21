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Названы сроки строительства здания для новосибирской школы №57, в которой четыре года не идут уроки

Проект выполнят по программе Министерства просвещения

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Зданию школы более 80 лет, дети не учатся там четыре года

Зданию школы более 80 лет, дети не учатся там четыре года

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Строительство нового здания для школы №57 в Дзержинском районе Новосибирска планируют завершить в 2024 году. На работы потребуется два года. Сейчас уже четыре года, как школа не работает.

— Мы сегодня готовим заявку на участие в программе Министерства просвещения, рассматриваем вариант школы №57. Если говорить о сроках реализации этого этапа, то строительная готовность рассматривается как 31 декабря 2024 года. Школа строится в течение двух лет — 2023–2024 годы. Заявку мы подаем до 31 января 2022 года. То, что возможность мы рассматриваем и то, что это произойдет, это факт, — рассказал сегодня, 21 декабря, министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира НГС в Instagram.

Подробности о строительстве школы и участии региона в федеральном проекте станут известны в феврале 2022 года.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что строительство школы хотят начать в 2022 году. На первый этап работ потребуется 600 миллионов рублей, общая стоимость объекта — 1,3 миллиарда.

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Дзержинский районстроительствошкола
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