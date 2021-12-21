Названы сроки строительства здания для новосибирской школы №57, в которой четыре года не идут уроки

Строительство нового здания для школы №57 в Дзержинском районе Новосибирска планируют завершить в 2024 году. На работы потребуется два года. Сейчас уже четыре года, как школа не работает.

— Мы сегодня готовим заявку на участие в программе Министерства просвещения, рассматриваем вариант школы №57. Если говорить о сроках реализации этого этапа, то строительная готовность рассматривается как 31 декабря 2024 года. Школа строится в течение двух лет — 2023–2024 годы. Заявку мы подаем до 31 января 2022 года. То, что возможность мы рассматриваем и то, что это произойдет, это факт, — рассказал сегодня, 21 декабря, министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира НГС в Instagram.

