Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на эти 10 вопросов. А вы справитесь?

Долгие 46 лет бьются члены интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» с телезрителями. Никто уже и не вспомнит, из-за чего они начали это сражение, но до сих пор многие следят за баталиями знатоков и тех, кто любит задавать заковыристые вопросы. Кстати, далеко не на все из них интеллектуалы находят ответы.
По нашу сторону экрана кажется, что ответы лежат на поверхности, да и вообще все разгадки элементарны. Но сможете ли вы дать правильные ответы на 10 вопросов, с которыми не справились знатоки?
Кстати, раньше мы пытались найти ответы на задания, которые оказались не по зубам Анатолию Вассерману. Сможете их решить? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился эрудит.