В США скончался бывший директор одного из новосибирских лицеев — он возглавлял школу 30 лет

Георгий Феликсович Филимонов родился 27 сентября 1954 года в городе Новосибирске; в 1975 году окончил Харьковское военное авиационное училище; в 1985 году — Новосибирский государственный педагогический институт физико-математический факультет; после окончания военного училища служил в ВВС, в 1980 году комиссован по болезни. С 1988 года стал директором школы № 9 и оставил свой пост три года назад. Награжден государственной наградой «Заслуженный учитель РФ» (1998 г.), Почетными грамотами губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска «За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения».

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Георгия Феликсовича Филимонова.