В США скончался бывший директор одного из новосибирских лицеев — он возглавлял школу 30 лет

Министерство образования Новосибирской области сообщило о смерти бывшего директора новосибирского лицея
Как сообщили корреспонденту НГС в лицее, мужчина умер в США, поэтому прощания в Новосибирске не будет. Семья не раскрывает причины смерти.
— Оставаясь долгие годы бессменным директором лицея
Георгий Феликсович Филимонов родился 27 сентября 1954 года в городе Новосибирске; в 1975 году окончил Харьковское военное авиационное училище; в 1985 году — Новосибирский государственный педагогический институт физико-математический факультет; после окончания военного училища служил в ВВС, в 1980 году комиссован по болезни. С 1988 года стал директором школы
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Георгия Феликсовича Филимонова.
В конце ноября в Новосибирске умер основатель сети клиник «Блеск»