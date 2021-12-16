16 декабря четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 73.85
eur 83.24
Тема дняВ Шерегеше сгорел ресторанный комплекс: видео
Все новости
Все новости

В США скончался бывший директор одного из новосибирских лицеев — он возглавлял школу 30 лет

Георгию Филимонову было 67 лет

244
1Обсудить

Поделиться

Георгию Феликсовичу было 67 лет

Георгию Феликсовичу было 67 лет

Поделиться

Министерство образования Новосибирской области сообщило о смерти бывшего директора новосибирского лицея № 9 Георгия Феликсовича Филимонова. Он скончался 15 декабря в возрасте 67 лет. В лицее № 9 он проработал директором 30 лет.

Как сообщили корреспонденту НГС в лицее, мужчина умер в США, поэтому прощания в Новосибирске не будет. Семья не раскрывает причины смерти.

— Оставаясь долгие годы бессменным директором лицея № 9, Георгий Феликсович активно занимался общественной работой. Ушел не только Учитель и Руководитель с большой буквы, чей высочайший профессионализм был отмечен государственной наградой «Заслуженный учитель Российской Федерации». Ушел наш друг и товарищ, готовый в любую минуту прийти на помощь, включиться в новое дело, дать умный дельный совет, указать на возможные риски. Человек-лидер, который благодаря своей неиссякаемой энергии и энтузиазму мог повести за собой других, сделать их своими единомышленниками, вселить веру и надежду на достижение поставленной цели, — говорится в сообщении Министерства образования Новосибирской области.

Георгий Феликсович Филимонов родился 27 сентября 1954 года в городе Новосибирске; в 1975 году окончил Харьковское военное авиационное училище; в 1985 году — Новосибирский государственный педагогический институт физико-математический факультет; после окончания военного училища служил в ВВС, в 1980 году комиссован по болезни. С 1988 года стал директором школы № 9 и оставил свой пост три года назад. Награжден государственной наградой «Заслуженный учитель РФ» (1998 г.), Почетными грамотами губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска «За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения».

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Георгия Феликсовича Филимонова.

В конце ноября в Новосибирске умер основатель сети клиник «Блеск» 58-летний Дмитрий Воробьев.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

смертьшкола
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter