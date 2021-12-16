«Слово "садик" — теперь что-то страшное»: мамы обвинили воспитателя в избиении детей в новосибирском детсаду

В новосибирском детском саду
«Мой ребенок пострадал, и я не хочу, чтобы другие пострадали»
Максиму было 2 года и 7 месяцев, когда он столкнулся с агрессией воспитательницы в свою сторону. Его мама Мария Харитонова рассказала, что летом малыш ходил в детсад на полдня, и ее приход перед сончасом стал для воспитательницы сюрпризом.
— С самого утра я заметила, что дети плачут. Сделала скидку на то, что новое помещение и группа, и так реагируют дети. Когда пришла забирать, то же самое было. Дети сидели на стульчиках. И мой ребенок увидел меня, подбежал ко мне с испуганными глазами. Такое не наблюдалось до этого. А так как он плохо говорит, то не смог объяснить всю обстановку, а просто прижался ко мне. Мы пошли переодеваться, — вспоминает Мария.
Она начала переодевать ребенка, чтобы забрать домой, когда увидела у него на шее красное пятно.
— Я взрослый человек и понимаю, отчего это может произойти. Его ухватили за шею. Если другой ребенок был бы, то всё по-другому как-то выглядело.
Женщина начала расспрашивать малыша.
— Сына, а что это у тебя на шее?
— Тетя.
— Какая тетя? Давай покажешь.
По ее словам, малыш пошел с ней к воспитательнице. На вопросы мамы та ответила, что пятно может быть от аллергии.
— Мы когда поступали в детский сад указывала, что у ребенка нет аллергии. Могут быть незначительные высыпания на цитрусовые. Я пошла спросила у заведующей, почему дети плачут и объяснить, что с ребенком. Медсестра сказала, что не знает — аллергия это или нет. Я ей сказала, что ребенок указывает на воспитательницу. Та ответила, что в данной ситуации склонна верить ребенку. Видимо, это не единичный случай, — рассказала женщина.
Как и другие мамы, она обратилась с жалобами во все инстанции, которые могла.
— Я не хочу, чтобы этот воспитатель проявлял агрессию к детям. Мой ребенок пострадал, и я не хочу, чтобы другие пострадали. Чужих детей не бывает. Мы отдаем своих детей на весь день, чтобы они находились под присмотром профессионалов. Все понятно, что детей много и группы смешанные. Воспитательница сказала, что не понимает за что, но извинилась.
«Грозилась моего ребенка закрыть в туалете»
Мама второго пострадавшего мальчика рассказала, что узнала о произошедшем от других родителей. Ее сын плохо говорит, и объяснить толком ничего не смог — только плакал и заходился в истерике.
— Муж его отвел в сад, вечером забрал. Я приезжаю с суток. Мне звонит мама девочки, которая ходит с нами в группу и говорит: «Марин, ты знаешь, что у нас произошло?». Я, конечно, не знала, но у сына такие истерики были тогда. Он вообще наотрез отказался ходить в детский сад. Он просто сказал, что будет ходить только в свою группу, — рассказала корреспонденту НГС Марина Набережных. — А девочки хорошо говорят другие, и рассказали, что обижала воспитатель и грозилась моего ребенка закрыть в туалете, если он не прекратит истерить, плакать.
В итоге мальчик 1,5 месяца в принципе не соглашался ходить в детский сад, и до сих пор у его родителей с этим вопросом проблемы.
— У нас слово «садик» — что-то страшное и непостижимое. Дети говорили, что она кричала и пугала их. У меня ребенок пришел с грязной попой. Такого никогда раньше не было, всегда он просится в туалет. А здесь дети элементарно побоялись попроситься, видимо, настолько все было жестко. Мы переживаем, что есть такая воспитательница, которая может так обращаться с детьми, — добавила женщина.
«Дочка сказала, что воспитатель ругала их целый день»
Елена Носова рассказала, что воспитателя в группе временно сменили в июне, когда в корпусе начался ремонт.
— Ребенку моему было почти 4 года. Всё произошло 22 июня. Вечером она мне сказала: «Мама, воспитатель нас весь день ругала, кричала, того-то ударила, того-то толкнула». Мы с мамами созвонились, списались. Написали заведующей жалобу, она собрала комиссию, сказали, что ничего такого не было, — объяснила корреспонденту НГС Елена. — И где мы только с нашими жалобами не были. Мы сразу дали понять, что будем защищать своих детей.
Елена добавила, что в садике ей ответили — нет «оснований для увольнения» воспитательницы. При этом, как утверждает женщина, неофициально другие сотрудники подтвердили, что женщина груба с детьми.
— Она до сих пор работает. И ведет себя с нами надменно. И это порождение той безнаказанности. Как нам сказали, что все это недоказуемо, что дети говорят. Тогда давайте ставить видеокамеры! Заведующая не дает это сделать, — добавила женщина.
Еще одна женщина заявила, что ее дочь рассказала о тычке от воспитательницы. Александра Иванова объяснила, что разговор состоялся сразу же после случившегося:
— Дочка за ужином просто, как ни в чем не бывало сказала, что воспитательница толкнула ее в спину. С этого я и начала свое расследование. На вопрос, почему так получилось и что она сделала, дочка ответила, что ничего. И потом рассказала про других детей — на одного кричала, второго стукнула в нос, еще одного ущипнула, — вспоминает Александра. — Нас устраивает только один вариант — воспитательница больше не будет работать с детьми.
Что говорят в детском саду
В детском саду №499 корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка прокуратуры, и меры будут приняты по ее результатам. Воспитательница Наталья Горлова от выполнения своих обязанностей пока не отстранена до окончания проверки. Ее перевели работать с детьми в другую группу. Комментировать ситуацию подробнее в детсаду отказались.
С самой воспитательницей нам поговорить не удалось. Как нам уточнили в детсаду, она находится на больничном и говорить со СМИ не желает.
— Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также даст принципиальную правовую оценку действию лиц, причинивших вред детям, — ответили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
В ответе уполномоченной по правам детей в регионе, который получили родители, также говорилось о проверке Следственного комитета по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что в возбуждении уголовного дела было отказано.
Как накажут воспитательницу, если вина будет доказана?
Юрист Вероника Белоусова объяснила, что воспитатель не имеет права наказывать детей — ни повышать голос, ни тем более применять к ним силу.
— Из ст. 192 Трудового кодекса РФ следует, что за такие действия — совершение дисциплинарного проступка — к воспитателю могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: выговор, замечание, увольнение по соответствующим основаниям, — сообщила юрист, директор «Службы юридической помощи» Вероника Белоусова. — При этом в Уголовном кодексе РФ отсутствует статья за наказание детей в детском образовательном учреждении.
Юрист советует родителям сразу же писать коллективную жалобу заведующей и прокурору района после того, как дети пожаловались. А если какие-то следы остались на теле — то сразу же обращаться к врачу и в полицию.
Можно ли установить видеонаблюдение в группах?
Родители хотят добиться от детского садика установки камер в группах — по закону это можно сделать, если решение будет общим. Запрет на установку видеонаблюдения в группах нигде не прописан.
— Официального документа, который бы регулировал и четко разрешал вопрос установки видеонаблюдения в группах детского сада, нет. Существует множество нормативных актов, регулирующих защиту и обработку персональных данных, неприкосновенность частной жизни и т.д. Однако из анализа действующей судебной практики следует, что установка видеокамер в группах не относится к изменению условий трудового договора между работником и работодателем, а является мерой направленной на повышение дисциплины работников на производственном месте, на пресечение со стороны воспитателей и других сотрудников противоправных действий, — уверена юрист.
Она добавила, что если камеры будут установлены, то должны быть хорошо видны, а в помещении руководство обязано будет развесить объявления о них.
Как определить, что с ребенком в садике плохо обращаются? Что делать?
Клинический психолог Дмитрий Клочков объяснил, что родителям нужно обращать внимание на поведение ребенка и стараться обсуждать с ним прошедший день. Тревожным звоночком может быть появившийся испуг на громкие звуки, шум, резкие движения.
— Не все дети могут прийти и рассказать о случившемся. Иногда они боятся, иногда не знают, как рассказать, особенно если это ясельная группа. Повод для разговора — появившиеся страхи каких-то звуков, резких движений, домофона, шума, проблема с засыпанием, ночные кошмары, разного рода — энурез, энкопрез, откат в туалетном тренинге. Может также проявиться агрессия, например, в сторону сверстников или родителей. Ребенок может в играх проигрывать какие-то нестандартные ситуации, — объяснил Дмитрий Клочков.
Нужно задать ребенку вопросы: «А где ты такое увидел? А что произошло? А кто так говорит? А почему ты так пугаешься?» Обязательно скажите ему: «Мы тебя в обиду не дадим, обязательно защитим. Да, такое случилось, но никто больше тебя не обидит. И если что-то подобное будет происходить, ты всегда можешь и должен нам рассказать. Мы всегда за тебя заступимся».
— Родителю важно быть в диалоге с ребенком, говорить о его чувствах, что с ним происходит. Нужно быть готовым к эмоциональному, открытому диалогу с ребенком, — отмечает специалист. — Не нужно говорить в ключе: «Ты не переживай». Это обесценивает его чувства. Нужно успокоить и поговорить об эмоциях ребенка. Обнять, дать возможность поплакать. Самим родителям важно сохранить спокойствие, чтобы это не переросло в агрессию: «Да я там им сейчас покажу». Но нужно быть на стороне ребенка, защищать его. Идти разбираться по максимуму спокойно, чтобы отстраняли и увольняли сотрудников, которые такие вещи себе позволяют. Нельзя обвинять и критиковать ребенка за то, что он не хочет теперь идти в детский сад, потому что это не его вина. Если родитель видит, что не может справиться с ситуацией, то нужно обратиться к специалисту.
Подобные инциденты пройти бесследно для психики ребенка не могут, поэтому специалист советует сразу же проработать эту ситуацию:
— Иначе может закрепиться модель: кто сильный, тот и прав. И может привести к тому, что ребенок сам начнет добиваться чего-то за счет своей силы. Если родители обесценят его опыт — не переживай, потерпи. Это тоже не совсем корректно. И ребенок понимает, что ему не к кому обратиться со своими проблемами и бедами, если его чувства отвергают самые значимые люди в жизни, — заключила эксперт.
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