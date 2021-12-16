«Слово "садик" — теперь что-то страшное»: мамы обвинили воспитателя в избиении детей в новосибирском детсаду

Как определить, что с ребенком в садике плохо обращаются? Что делать?

Клинический психолог Дмитрий Клочков объяснил, что родителям нужно обращать внимание на поведение ребенка и стараться обсуждать с ним прошедший день. Тревожным звоночком может быть появившийся испуг на громкие звуки, шум, резкие движения.



— Не все дети могут прийти и рассказать о случившемся. Иногда они боятся, иногда не знают, как рассказать, особенно если это ясельная группа. Повод для разговора — появившиеся страхи каких-то звуков, резких движений, домофона, шума, проблема с засыпанием, ночные кошмары, разного рода — энурез, энкопрез, откат в туалетном тренинге. Может также проявиться агрессия, например, в сторону сверстников или родителей. Ребенок может в играх проигрывать какие-то нестандартные ситуации, — объяснил Дмитрий Клочков.

Нужно задать ребенку вопросы: «А где ты такое увидел? А что произошло? А кто так говорит? А почему ты так пугаешься?» Обязательно скажите ему: «Мы тебя в обиду не дадим, обязательно защитим. Да, такое случилось, но никто больше тебя не обидит. И если что-то подобное будет происходить, ты всегда можешь и должен нам рассказать. Мы всегда за тебя заступимся».

— Родителю важно быть в диалоге с ребенком, говорить о его чувствах, что с ним происходит. Нужно быть готовым к эмоциональному, открытому диалогу с ребенком, — отмечает специалист. — Не нужно говорить в ключе: «Ты не переживай». Это обесценивает его чувства. Нужно успокоить и поговорить об эмоциях ребенка. Обнять, дать возможность поплакать. Самим родителям важно сохранить спокойствие, чтобы это не переросло в агрессию: «Да я там им сейчас покажу». Но нужно быть на стороне ребенка, защищать его. Идти разбираться по максимуму спокойно, чтобы отстраняли и увольняли сотрудников, которые такие вещи себе позволяют. Нельзя обвинять и критиковать ребенка за то, что он не хочет теперь идти в детский сад, потому что это не его вина. Если родитель видит, что не может справиться с ситуацией, то нужно обратиться к специалисту.

Подобные инциденты пройти бесследно для психики ребенка не могут, поэтому специалист советует сразу же проработать эту ситуацию:

— Иначе может закрепиться модель: кто сильный, тот и прав. И может привести к тому, что ребенок сам начнет добиваться чего-то за счет своей силы. Если родители обесценят его опыт — не переживай, потерпи. Это тоже не совсем корректно. И ребенок понимает, что ему не к кому обратиться со своими проблемами и бедами, если его чувства отвергают самые значимые люди в жизни, — заключила эксперт.