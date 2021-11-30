НГУ начал спрашивать у своих студентов, сделали ли они прививку — введет ли вуз QR-коды?

В Новосибирском государственном университете 29 ноября начали собирать информацию о том, кто из студентов привился от ковида.
Это делается по приказу ректора «О мероприятиях по оценке текущего состояния иммунизации против COVID-19 в НГУ» (копия документа есть в распоряжении редакции).
Согласно приказу работники и обучающиеся старше 18 лет до 6 декабря должны предоставить руководителям подразделений, факультетов и институтов информацию, подтверждающую факт прохождения вакцинации, повторной вакцинации, перенесенного заболевания за последние 6 месяцев или отвода по медицинским показаниям.
Как рассказали НГС в пресс-службе НГУ, данные об иммунизации собираются в обезличенном виде.
— Информация о коллективном иммунитете необходима для формирования решения о формате обучения / работы отдельных категорий обучающихся / работников в случае, если каким-либо нормативным документом будет утверждена необходимость введения QR-кодов для очного обучения в организациях высшего образования. По собственной инициативе университет вводить QR-коды не планирует, — рассказали в пресс-службе НГУ.
В пресс-службе также уточнили, что университет не планирует нововведений, в том числе касающихся проживания в общежитиях до выхода соответствующих документов уровня профильного министерства или регионального штаба по коронавирусу.
Студентов Новосибирского университета архитектуры и дизайна при заселении в общежитие попросили предоставить сертификаты о вакцинации, справку о том, что они переболели или медотвод в конце августа 2021 года. Дмитрий Петров, проректор НГУАДИ, тогда рассказал НГС, что сертификаты у студентов просят, чтобы в случае обнаружения заболевших знать, как реагировать.