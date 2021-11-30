НГУ начал спрашивать у своих студентов, сделали ли они прививку — введет ли вуз QR-коды?

В Новосибирском государственном университете 29 ноября начали собирать информацию о том, кто из студентов привился от ковида.

Это делается по приказу ректора «О мероприятиях по оценке текущего состояния иммунизации против COVID-19 в НГУ» (копия документа есть в распоряжении редакции).

Согласно приказу работники и обучающиеся старше 18 лет до 6 декабря должны предоставить руководителям подразделений, факультетов и институтов информацию, подтверждающую факт прохождения вакцинации, повторной вакцинации, перенесенного заболевания за последние 6 месяцев или отвода по медицинским показаниям.

