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В Новосибирске на санобработку закрывают школу на Родниках — на уборку зовут родителей

Дети будут заниматься дистанционно 2 дня

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в школе на карантин закрыты 20 классов

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в школе на карантин закрыты 20 классов

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В Новосибирске на Родниках на два дня закрывают школу для санитарной обработки. Официальный приказ директора опубликован на сайте учреждения.

— В связи с ростом случаев заболевания ОРВИ и COVID-19, а также в целях усиления профилактики распространения случаев инфекционных заболеваний закрыть МБОУ СОШ № 207 на санитарную обработку, — говорится в документе.

Документ можно скачать на сайте школы

Документ можно скачать на сайте школы

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Также в документе говорится, кто будет мыть школу — учителя и уборщики. Также классным руководителям поручено привлечь к уборке и родителей учеников.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в школе на карантин закрыты 20 классов. 3 и 4 декабря, во время санитарной обработки, дети будут учиться дистанционно.

Директор школы Валентина Вержук отказалась комментировать происходящее.

СЮЖЕТ

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В 2018 году стало известно, что школа № 207 на Родниках начала учить детей в три смены.

Вчера в Новосибирской области объявили о датах начала и конца зимних каникул. Школьники в этом году смогут отдохнуть как минимум 10 дней.

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карантинсанитарная обработка
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