В Новосибирске на санобработку закрывают школу на Родниках — на уборку зовут родителей

В Новосибирске на Родниках на два дня закрывают школу для санитарной обработки. Официальный приказ директора опубликован на сайте учреждения.

— В связи с ростом случаев заболевания ОРВИ и COVID-19, а также в целях усиления профилактики распространения случаев инфекционных заболеваний закрыть МБОУ СОШ № 207 на санитарную обработку, — говорится в документе.