В Новосибирске на санобработку закрывают школу на Родниках — на уборку зовут родителей

В Новосибирске на Родниках на два дня закрывают школу для санитарной обработки. Официальный приказ директора опубликован на сайте учреждения.
— В связи с ростом случаев заболевания ОРВИ и COVID-19, а также в целях усиления профилактики распространения случаев инфекционных заболеваний закрыть МБОУ СОШ
Также в документе говорится, кто будет мыть школу — учителя и уборщики. Также классным руководителям поручено привлечь к уборке и родителей учеников.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в школе на карантин закрыты 20 классов. 3 и 4 декабря, во время санитарной обработки, дети будут учиться дистанционно.
Директор школы Валентина Вержук отказалась комментировать происходящее.
В 2018 году стало известно, что школа
Вчера в Новосибирской области объявили о датах начала и конца зимних каникул. Школьники в этом году смогут отдохнуть как минимум 10 дней.