Как можно стать миллионером: откровенный разговор с учителями, переехавшими в глубинку ради денег

— Ужур — город маленький, обстановка домашняя, все друг друга знают, со всеми в основном на «ты». Нет пробок на дорогах. И автобусы ходят 1 раз в час каждый маршрут по своему расписанию. До школы пешком примерно 20–25 мин от предоставленной квартиры. Каждый день много хожу пешком, что безусловно полезно для здоровья. Муниципалитет на условиях социального найма предоставил 1-комнатную благоустроенную квартиру, правда семье, конечно, тесно, — объясняет Ольга.



В школе предоставили кухонный гарнитур на первое время. Также за небольшую плату в коллективе с девушкой поделились натуральным мёдом и овощами. Дочь пошла в местный садик.



— Уроки в две смены. Рано утром отвожу ребенка в садик. Затем сама иду на работу. Своего кабинета пока нет, веду английский в разных классах. Перемены встречаю в учительской, где у меня хранятся учебники, где проверяю тетради, где можно выпить чаю и подогреть обед.

Со слов одной из школьных мам, сейчас ситуация в школе меняется к лучшему — дети на уроках английского языка слышат правильное произношение слов, работают и в классе, и дома. Признаётся, что еще путаются, но главное, у детей появилось желание и интерес.



— Муж пока остается в Красноярске, потому что вакансий в Ужуре по его специальности нет. Живем на 2 города. Приятным бонусом переезда являются выплата, чистый воздух, экология, красивая природа вокруг, вкусная и недорогая молочная продукция. В большинстве добрые и отзывчивые люди, — подытожила учительница.

Ольга Болиевская, учитель начальных классов.

«Земский учитель» с сентября 2020 года

Ольга переехала в Ужур из Красноярска полтора года назад и стала одной из первых «земских учителей» в крае. Рассказывает, что после декрета с двумя детьми 3 и 6 лет она будто вырвалась на свободу.