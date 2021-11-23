Как можно стать миллионером: откровенный разговор с учителями, переехавшими в глубинку ради денег

Для устранения дефицита кадров в регионах России два года назад запустили программу «Земский учитель». Мотивировать решили деньгами — педагогам со специальным образованием, переезжающим в сельскую местность и малые города, выплачивают 1 миллион рублей. Это не сертификат, а именно денежная выплата, поэтому и потратить ее можно на свое усмотрение. Но есть условие — остаться и проработать в школе минимум 5 лет.
Команда NGS24.RU побывала в небольшом городе Ужур, чтобы пообщаться сразу с тремя «земскими учителями». Они рассказали, ради чего переехали, каково жить в глубинке и останутся ли здесь по истечении контракта. И самое главное — удалось ли решить проблему нехватки кадров.
Ужур — 295 километров от Красноярска
«Прибыл в Ужур — ни те здрасьте, ни бонжур. Птицы не поют, собаки не лают, дети не играют. Разве ж это хорошая жизнь в городке Ужур?» — сетует Гайдар в фильме «Конец императора тайги». Мы тоже прогулялись по Ужуру — собаки лают, дети играют. Типичный райцентр в сердце Сибири.
Город Ужур с населением 15 тысяч человек расположен в 295 километрах от Красноярска. Несколько центральных улиц, застроенных частными домами, больше напоминают поселок городского типа, но нет — в 5
Несмотря на изменение статуса, городской в привычном понимании эта местность так и не стала. Среди достопримечательностей — Центральный парк, где любят гулять с детьми по выходным, да несколько церквей. Приезжие учителя к числу достопримечательностей причислили еще и фитнес-клуб. Кинотеатра и торговых центров здесь нет, но зато в городской дом культуры нередко приезжают труппы различных театров.
Есть здесь и бонусы, которые только снятся жителям мегаполисов, — чистый воздух, красивая природа и отсутствие пробок.
Школ здесь пять — в каждой учится от 300 до 700 детей. О нехватке учительских кадров говорят давно, но желающих переехать из города в Ужур добровольно нашлось немного. Программа «Земский учитель» смогла за два года закрыть 3 из 5 вакансий в разных школах города. Осталось две свободных ставки — преподавателей физики и английского языка, подтвердили в Минобре.
Надежда Корнелюк, учитель физики. «Земский учитель» с сентября 2021 года
Надежда переехала в Ужур из Иркутской области несколько месяцев назад. За плечами — десятки лет работы в школах и сотни выпущенных одиннадцатиклассников. Когда поняла, что в родном Тулуне ее больше ничего не держит, подала заявку на конкурс и получила работу в школе
— Я работала всю жизнь в городе Тулун Иркутской области. Педагогический стаж — 30 лет. Там работала в разных школах, в техникумах, даже в Братском госуниверситете. Наводнение, которое случилось у нас два года назад, подстегнуло меня к решению переехать, — рассказывает Надежда.
Дали муниципальную однокомнатную квартиру. Соседи — тоже «земские». Но не только учителя, но и врачи. Условиями жизни женщина осталась довольна.
На что собирается потратить миллион рублей, скрывать не стала. Планы уже есть. Дочь вышла замуж и уже давно живет в Красноярске, мама и сестра — в Краснодарском крае. Туда женщина и собирается перебраться через пять лет, чтобы купить дом и остаться навсегда. Именно эта цель и побудила педагога сменить город и уехать в соседний регион.
— Я когда уезжала, мне все говорили: «Надежда Васильевна, в таком возрасте, новый коллектив, привыкать и всё такое». Я сказала, что для меня это не помеха, хороший человек везде хороший (смеется). С коллегами легко подружилась. Меня загрузили сразу по полной, чтобы мне не было скучно. Дали
Месяц назад Надежда купила подержанную Mazda Demio и уже освоилась на ужурских дорогах. Признаётся, что культурной жизни здесь практически нет. Еще очень сложно найти мастеров сферы красоты — маникюр, педикюр, ресницы.
— Мотивирует ли миллион? Я знаю учителей, которые, даже несмотря на миллион, не соглашаются на те условия, в которые попадают. Например, коллега у меня преподает русский язык и литературу, она по этой же программе попала в Бурятию. Но когда приехала, оказалось, что там дом без удобств, у нее маленький ребенок, и она сказала, что даже миллиона никакого не надо, в таких условиях я не останусь, — говорит учительница.
— Сейчас очень много говорят о том, что учителя выгорают, что много бумажной работы. Но я, наверно, с возрастом понимаю ответственность. Я вижу элементарно, как с моим приездом воодушевились дети. Первое время они вообще не понимали, что я от них хочу. Говорят, что на уроках «фиксиков» смотрели. То есть они не понимали, что на физике надо учиться, что это здорово и интересно, — уверена педагог.
— Решиться на такой шаг — нужна сила воли. Надо понимать, ради чего ты это делаешь. Должна быть глобальная цель, которая соизмерима с усилиями. И понимать, насколько будет комфортным пятилетнее пребывание. Есть те, кто приезжает и говорит — у вас здесь как на каторге. Мол, пять лет как на выселке. Я не чувствую ни того, ни другого. Я считаю это одним из этапов моей жизни, и я его просто комфортно хочу прожить и сделаю всё для этого, — подытожила «земский учитель» физики Надежда Корнелюк.
Ольга Шук, учитель английского языка. «Земский учитель» с сентября 2021 года
До переезда 34-летняя Ольга Шук жила в Красноярске, где работала в гимназии учителем иностранных языков. Теперь с мужем и
— Времени на личную жизнь практически не оставалось. Мой будущий муж терпеливо ждал окончания уроков, подготовки, различных мероприятий, красил стены в моем кабинете, помогал передвигать мебель. В перерыве между научно-практической конференцией и другими событиями учебного года у нас состоялась скромная свадьба, а еще через год у нас появилась дочь Машенька, — вспоминает педагог.
Ольга призналась, что жили на съемной квартире, потом с родителями, мечтали о собственном просторном жилье. Но учительской зарплаты даже с зарплатой мужа — инженера-конструктора было недостаточно. Однажды подруга сообщила новость о готовящейся программе «Земский учитель», в рамках которой учителю дадут 1 миллион рублей.
— Ужур — город маленький, обстановка домашняя, все друг друга знают, со всеми в основном на «ты». Нет пробок на дорогах. И автобусы ходят 1 раз в час каждый маршрут по своему расписанию. До школы пешком примерно 20–25 мин от предоставленной квартиры. Каждый день много хожу пешком, что безусловно полезно для здоровья. Муниципалитет на условиях социального найма предоставил 1-комнатную благоустроенную квартиру, правда семье, конечно, тесно, — объясняет Ольга.
В школе предоставили кухонный гарнитур на первое время. Также за небольшую плату в коллективе с девушкой поделились натуральным мёдом и овощами. Дочь пошла в местный садик.
— Уроки в две смены. Рано утром отвожу ребенка в садик. Затем сама иду на работу. Своего кабинета пока нет, веду английский в разных классах. Перемены встречаю в учительской, где у меня хранятся учебники, где проверяю тетради, где можно выпить чаю и подогреть обед.
Со слов одной из школьных мам, сейчас ситуация в школе меняется к лучшему — дети на уроках английского языка слышат правильное произношение слов, работают и в классе, и дома. Признаётся, что еще путаются, но главное, у детей появилось желание и интерес.
— Муж пока остается в Красноярске, потому что вакансий в Ужуре по его специальности нет. Живем на 2 города. Приятным бонусом переезда являются выплата, чистый воздух, экология, красивая природа вокруг, вкусная и недорогая молочная продукция. В большинстве добрые и отзывчивые люди, — подытожила учительница.
Ольга Болиевская, учитель начальных классов.
«Земский учитель» с сентября 2020 года
Ольга переехала в Ужур из Красноярска полтора года назад и стала одной из первых «земских учителей» в крае. Рассказывает, что после декрета с двумя детьми 3 и 6 лет она будто вырвалась на свободу.
— В Красноярске стояла в длинной очереди в детский сад, место так и не дали. Я очень хотела выйти на работу. По телевизору услышала об этой программе, и подумала, что можно поучаствовать. На тот момент у нас с мужем была квартира в ипотеке, и подъемный миллион был бы как раз кстати. Подала документы и прошла конкурс. Вот так приехала в Ужур, — с улыбкой вспоминает Ольга.
Девушка пришла работать в школу
Учитель отмечает, что классы в школе современные, есть всё оборудование для комфортной работы, как и в городе. Но есть и серьезное отличие — много отстающих детей, которые не в силах усвоить программу. Из-за этого в прошлом году половина класса осталась на второй год. Ольга очень переживала, но понимала, что не всё в воспитании лежит только на учителях.
Впечатления от города сразу были положительные.
— С первого взгляда мне всё понравилось, может потому что я в декретном отпуске была, устала от городской суеты и шума. Мне больше всего понравилось то, что здесь не было пробок и воздух чище.
Муж так и не смог найти в Ужуре работу. В итоге семья распалась. Ольга осталась одна в однокомнатной муниципальной квартире с двумя детьми, без нянь, бабушек и дедушек. Когда дети зимой болели, помогать приезжала мама — спала на диване на кухне. Потому как в школе ее уже ждали первоклашки, и брать больничный на продолжительный срок не было возможности.
— Разочарования от переезда нет. Первый год не обращала ни на что внимания, а летом столкнулась с тем, что здравоохранение не такое продвинутое — ни специалистов, ни аппаратуры, чтобы поставить правильный диагноз.
— Не смогу сказать, вернусь в Красноярск или останусь. Я буду смотреть по обстоятельствам. Если дадут комфортное жилье, к примеру. Однокомнатная квартира для семьи с двумя детьми — это тяжело. Покупать жилье невыгодно, очень высокие коммунальные платежи. За 1-комнатную квартиру выходит 6 тысяч рублей. Свой миллион я вложила в ипотеку в Красноярске, — поделилась учительница.
«Работает за себя и за того парня, и не получает даже за себя»
По данным специалистов, сейчас в школах России не хватает порядка 250 тысяч педагогов. Больше всего не хватает преподавателей русского, математики, иностранного языка и начальных классов. При этом за 2 года работы программы удалось закрыть очень незначительное число вакансий. Даже среди наших трех героинь желающих на 100% остаться в маленьком городе после окончания контракта пока нет.
Депутат Госдумы, член комитета по науке и высшему образованию, доктор философских наук Олег Смолин уверен, что программа в России должна работать на более долгосрочную перспективу, хоть и видит в ней несколько серьезных изъянов.
— Я думаю, что программа «Земский учитель» способна привлечь кадры на село, но не факт, что способна их там закрепить. Мы знаем много случаев на примере медицины, когда выпускники медуниверситетов выделенный миллион вкладывают в ипотеку, уезжают в село на три года, возвращаются и получают квартиру в городе, что неплохо, но закреплению кадров на селе не способствует, — заявил NGS24.RU депутат.
На его взгляд, чтобы молодежь не покидала село или малый город после отработанного срока, необходимо восстановить для сельских учителей 25% надбавки и коммунальные льготы в полном объеме. К слову, в Ужуре коммуналка за однокомнатную квартиру — 6 тысяч рублей, трехкомнатную — 10 тысяч. Еще одно предложение депутата — необходимо предоставлять служебное жилье с правом его приватизации через 10–15 лет.
Олег Смолин также отметил другой недочет программы — средств, выделяемых из федерального бюджета на нее, недостаточно для закрытия дефицита кадров. По некоторым регионам выделяется бюджет всего на несколько учителей, чего недостаточно для решения проблемы.
— И, наверное, самое главное. Сельский учитель — часть учительского сообщества. Поэтому ключевая проблема — это повышение статуса педагогического работника вообще. Согласно данным ОНФ, в 75 регионах из 85 указ президента от мая 2012 года не исполнен. По статистике, каждый седьмой учитель работает на две ставки, средняя нагрузка превышает полторы ставки. То есть учитель работает за себя и за того парня, и не получает даже за себя. В большинстве регионов России чувствуется нарастающий кадровый кризис в образовании, — подытожил депутат Госдумы.