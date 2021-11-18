В детском саду НСО от родителей потребовали принести сертификаты о вакцинации от ковида

В одном из детских садов Новосибирской области родители воспитанников получили сообщение в чате WhatsApp о том, что им нужно принести и отдать сертификаты о вакцинации от COVID-19 .

Инцидент произошел в Черепановском районе в селе Карасево, о ситуации рассказала мама мальчика, который посещает разновозрастную группу «Незнайка» детского сада «Светлячок». Она сообщила, что требование поступило 17 ноября , в его обосновании указано некое постановление главы Черепановского района и приказ Минздрава № 125 .