В детском саду НСО от родителей потребовали принести сертификаты о вакцинации от ковида

В одном из детских садов Новосибирской области родители воспитанников получили сообщение в чате WhatsApp о том, что им нужно принести и отдать сертификаты о вакцинации от
Инцидент произошел в Черепановском районе в селе Карасево, о ситуации рассказала мама мальчика, который посещает разновозрастную группу «Незнайка» детского сада «Светлячок». Она сообщила, что требование поступило
— Просим принести и отдать воспитателям сертификаты о вакцинации тех родителей, кто водит детей в детсад, для создания папки с сертификатами. Сертификаты нужны для предоставления представителям прокуратуры и Роспотребнадзора! — говорится в сообщении в чате группы «Незнайка».
Обратившаяся в НГС женщина — госслужащая, из соображений собственной безопасности она попросила не указывать ее персональные данные.
— Я звонила директору и воспитательнице, они мне с таким наездом говорят: «А вы разве не привились? Нет?». А мне непонятно, на каком основании наши персональные данные, в том числе защищенные законом о медицинской тайне, будут кому-то передаваться. Какое они имеют право нарушать закон и Конституцию? — возмутилась собеседница НГС.
Редакция связалась с заведующей детским садом Еленой Чикуновой для комментария.
— По этому поводу у нас вчера была большая телефонная баталия. Могу сказать, что детей мы принимаем всех: не принимать их из-за отсутствия сертификатов родителей мы не имеем права. Сейчас мы остановились на следующем: требуем с родителей соблюдения масочного режима и проверяем их температуру на входе. Все наши сотрудники вакцинированные, у меня лежит папочка со штатным расписанием и сертификатами. Может быть, кто-то чего-то не понял из родителей или понял неправильно. Кстати, мы изначально сами не совсем поняли, что от нас потребовали из районной администрации. Теперь разобрались и всем родителям объяснили, что требования о сертификатах относились только к сотрудникам, ситуация таким образом разрешилась, — пояснила Чикунова НГС.
Пока корреспондент НГС ждал продолжения разговора, с директором связалась некая Тамара Викторовна, которая потребовала объяснить возникшую ситуацию. Не удовлетворившись аргументами заведующей детсадом, женщина подчеркнула, что требование о сертификатах относилось только к сотрудникам детского сада, а не к родителям:
— Мне уже глава района звонил, какое его постановление вы там написали? У нас ни одного постановления главы на эту тему нет! Внимательно нужно слушать, Елена Борисовна.
После этого разговора корреспондент НГС повторно обратился к заведующей, и вот что она ему пояснила:
СЮЖЕТ
— Произошла ошибка в коммуникации, которую я признаю. Может, я неправильно объяснила, может, меня неправильно поняли. Главное, что мы к сегодняшнему дню всё уладили, — подытожила Елена Чикунова.
В результате сегодня утром, 18 ноября, родители воспитанников получили новое сообщение в чате.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске от родителей будут требовать QR-коды на детских утренниках.