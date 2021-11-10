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В Новосибирской области новый антирекорд по заражению ковидом

Среди скончавшихся 16 пациентов — 28-летняя девушка

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В отделениях реанимации находятся 357 человек

В отделениях реанимации находятся 357 человек

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В Новосибирской области вновь обновился антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба НСО по коронавирусу, на 10 ноября в регионе было выявлено 405 новых случаев. Всего в регионе зафиксировано 74 761 случаев заражения. Выздоровело 55 104 жителей.

— Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 40, 57, 65, 68, 79 лет, 81 года, 84 лет и женщины в возрасте 28, 40, 42 лет, 71 года, 73, 85, 92 лет и две женщины в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3516 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 3516 смертей от коронавируса. В отделениях реанимации находятся 357 человек. На ИВЛ — 67 пациентов.

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В Новосибирской области расширили список для обязательной вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь вакцинироваться нужно курьерам и сотрудникам гостиниц. Полный список тех, для кого вакцинация стала обязательной вы можете найти здесь.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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