В Новосибирской области новый антирекорд по заражению ковидом

В Новосибирской области вновь обновился антирекорд по заболеваемости коронавирусом.
По данным оперативного штаба НСО по коронавирусу, на 10 ноября в регионе было выявлено 405 новых случаев. Всего в регионе зафиксировано
— Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 40, 57, 65, 68, 79 лет, 81 года, 84 лет и женщины в возрасте 28, 40, 42 лет, 71 года, 73, 85, 92 лет и две женщины в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3516 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
Всего в Новосибирской области зафиксировано 3516 смертей от коронавируса. В отделениях реанимации находятся 357 человек. На ИВЛ — 67 пациентов.
В Новосибирской области расширили список для обязательной вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь вакцинироваться нужно курьерам и сотрудникам гостиниц. Полный список тех, для кого вакцинация стала обязательной вы можете найти здесь.