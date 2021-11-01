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Могли бы вы сойти за культурного человека в 1936 году? Тест из прошлого

Сегодня мы предлагаем вам увлекательное путешествие в первую половину прошлого века

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Мы отбросили самые сложные вопросы, но оказалось всё равно не так-то легко

Мы отбросили самые сложные вопросы, но оказалось всё равно не так-то легко

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Развлекательно-познавательные тесты — примерно такие, какие мы предлагаем вам пройти в рубрике «Полезные тесты по понедельникам» — придумали даже не в этом тысячелетии. Люди давным-давно начали проверять себя интересными задачками, заодно как бы между прочим получая новые знания. Вопросы теста, который мы предлагаем вам пройти сегодня, были опубликованы в журнале «Огонек» в 1936 году. Это, конечно, далеко не все, что там были: мы выбрали те, на которые вполне может ответить современный человек. В конце концов, назвать двух представителей утопического социализма сегодня — не самая легкая задача.

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«Огонек»журналзнаниятест
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