18 октября понедельник
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 7/10
usd 71.24
eur 82.73
Тема дняКоролеву красоты поймали с мефедроном
Все новости
Все новости

«Из полезного только физнагрузка»: НГУ отстранил часть студентов от учебы ради работы на переписи

Переписчикам обещают зарплату, но их не устраивает организация, а также пропуски в обучении

1 070
23Обсудить

Поделиться

Переписью будут заниматься второй курс «социологии» и третий курс по направлениям «менеджмент», «бизнес-информатика» и «экономика»

Переписью будут заниматься второй курс «социологии» и третий курс по направлениям «менеджмент», «бизнес-информатика» и «экономика»

Поделиться

Часть студентов НГУ отстраняют от учебы на месяц ради переписи населения

Студентов второго и третьего курсов экономического факультета НГУ отправили работать на перепись населения — 2020: так в этом году для них пройдет практика. На месяц молодых людей отстраняют от учебы, чтобы они поработали переписчиками: ходили по квартирам и собирали сведения о населении в период с 15 октября по 14 ноября. НГС выяснил, чем недовольны студенты и какие плюсы в такой деятельности видит вуз.

— В этом точно нет ничего полезного, может, только как физическая нагрузка — ходьба по лестницам. Конечно, это важное событие для страны, в котором нужно помочь, но не в таком формате, как это всё организовали. У нас есть учеба, сейчас очень сложный семестр, много объемных работ, много нужно учить. И тут у нас просто выпадает целый месяц. Наш декан писала нам письмо, где говорила и о том, что перепись = статистика = ЭФ, но у нас нет никакой работы с обработкой данных, нет абсолютно ничего полезного, просто ставим галочки в анкете, — рассказал студент 3-го курса ЭФ НГУ Артем Бастрыгин.

Артем учится на направлении «менеджмент». В работе на переписи участвуют второй курс «социологии» и третий курс по направлениям «менеджмент», «бизнес-информатика» и «экономика».

Недовольные студенты пытались обращаться в профсоюз студентов, но там им помочь не смогли.

— Я, как и все, был недоволен, когда нам об этом сказали. Мы пытались что-то сделать, но ничего не выходило. Я писал в профсоюз, где мне ответили, что работают над этим вопросом. Но, как видно, ничего они не сделали, и это очень расстраивает, — сообщил Артем Бастрыгин.

Как рассказал студент ЭФ, если не закрыть практику, то тогда за нее поставят двойку, что может привести к отчислению.

— Нельзя проходить практику в любом другом месте, кроме переписи, так как у НГУ договор с Росстатом. Получается, выбора особо нет. Если кто-то по состоянию здоровья не может работать, то он пишет какой-то отчет или эссе, связанное с переписью, — рассказал третьекурсник.

Как подтвердили в пресс-службе НГУ, с 15 октября по 14 ноября студенты не будут учиться.

— В течение трех недель, предшествующих практике, и последующих по завершении практики, студенты будут обучаться по уплотненному расписанию занятий, чтобы выполнить учебный план осеннего семестра 2021–2022 учебного года. Часть лекций записаны и будут доступны онлайн. На период проведения ВПН-2020 обучающиеся будут освобождены от занятий по расписанию, — рассказали в пресс-службе НГУ.

Студент второго курса «социологии», пожелавший остаться анонимным, рассказал, что их курс был не так сильно против такого вида практики. Студент считает участие в переписи полезным, а само мероприятие — редким.

— Единственное, что организация ужасная. Информация менялась целую кучу раз. Изначально нам предложили самим выбрать место, где мы хотим проводить перепись, но в итоге мы выбираем из оставшегося. Я вместо Морского проспекта должен проводить перепись на Лесосечной. Также кому-то не дали выбора, будет он работать один или в паре. Мне отказали в индивидуальном прохождении практики и поставили мою однокурсницу в пару, — рассказал один из студентов-социологов.

Как рассказали в пресс-службе НГУ, студенты будут заключать договор с Новосибирскстатом.

— НГУ заключил с Новосибирскстатом соглашение о практической подготовке обучающихся. В рамках этого соглашения Новосибирскстат заключает со студентами НГУ контракт о работе в качестве переписного персонала ВПН-2020, принимает работу по контракту и проводит оплату выполненной работы на условиях выполненного контракта, — рассказали в пресс-службе НГУ.

Студент «социологии», пожелавший остаться анонимным, рассказал, что зарплату им обещают в 18 тысяч рублей без учета налогов. Если на участке работают два человека, то зарплата делится пополам.

— Сейчас уже все смирились, поняли, что никак это не исправить, и просто уже решили участвовать. Хотя бы немного денег заработаем. Но этот маленький плюс никак не реабилитирует ненужность практики и отвратительную организацию всей переписи, — поделился Артем Бастрыгин.

В НГУ участие в переписи населения считают полезным опытом для студентов экономического факультета.

— Производственная практика в формате сбора сведений о населении при проведении ВПН-2020 — релевантный опыт по формированию как общекультурных (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, способность к самоорганизации и самообразованию и др.), так и общепрофессиональных компетенций (способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач) у будущих экономистов, менеджеров, бизнес-информатиков и социологов, — рассказали в пресс-службе НГУ.

Обучение на бакалавриате ЭФ НГУ в 2021 году для первокурсников стоило 185 тысяч рублей на направлениях «экономика», «бизнес-информатика», «социология» и 200 тысяч по направлению «менеджмент».

Мы направили запрос в Новосибирскстат, чтобы узнать об условиях труда студентов. На момент публикации ответ не пришел.

С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения в Новосибирской области. Эта кампания проходит в нескольких форматах, рассказали в пресс-службе правительства. В переписи можно принять участие на переписном участке в МФЦ, перепись осуществляют переписчики, а также ее можно пройти на портале «Госуслуги».

Студентов НГУАДИ выселяют из общежития на три месяца. С 25 октября по 24 января там планируется ремонт. Одновременно с этим учащимся предлагают перейти на дистанционное или очно-дистанционное обучение.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НГУуниверситетперепись
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...