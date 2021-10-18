«Из полезного только физнагрузка»: НГУ отстранил часть студентов от учебы ради работы на переписи

Часть студентов НГУ отстраняют от учебы на месяц ради переписи населения
Студентов второго и третьего курсов экономического факультета НГУ отправили работать на перепись населения — 2020: так в этом году для них пройдет практика. На месяц молодых людей отстраняют от учебы, чтобы они поработали переписчиками: ходили по квартирам и собирали сведения о населении в период с
— В этом точно нет ничего полезного, может, только как физическая нагрузка — ходьба по лестницам. Конечно, это важное событие для страны, в котором нужно помочь, но не в таком формате, как это всё организовали. У нас есть учеба, сейчас очень сложный семестр, много объемных работ, много нужно учить. И тут у нас просто выпадает целый месяц. Наш декан писала нам письмо, где говорила и о том, что перепись = статистика = ЭФ, но у нас нет никакой работы с обработкой данных, нет абсолютно ничего полезного, просто ставим галочки в анкете, — рассказал студент
Артем учится на направлении «менеджмент». В работе на переписи участвуют второй курс «социологии» и третий курс по направлениям «менеджмент», «бизнес-информатика» и «экономика».
Недовольные студенты пытались обращаться в профсоюз студентов, но там им помочь не смогли.
— Я, как и все, был недоволен, когда нам об этом сказали. Мы пытались что-то сделать, но ничего не выходило. Я писал в профсоюз, где мне ответили, что работают над этим вопросом. Но, как видно, ничего они не сделали, и это очень расстраивает, — сообщил Артем Бастрыгин.
Как рассказал студент ЭФ, если не закрыть практику, то тогда за нее поставят двойку, что может привести к отчислению.
— Нельзя проходить практику в любом другом месте, кроме переписи, так как у НГУ договор с Росстатом. Получается, выбора особо нет. Если кто-то по состоянию здоровья не может работать, то он пишет какой-то отчет или эссе, связанное с переписью, — рассказал третьекурсник.
Как подтвердили в пресс-службе НГУ, с
— В течение трех недель, предшествующих практике, и последующих по завершении практики, студенты будут обучаться по уплотненному расписанию занятий, чтобы выполнить учебный план осеннего семестра
Студент второго курса «социологии», пожелавший остаться анонимным, рассказал, что их курс был не так сильно против такого вида практики. Студент считает участие в переписи полезным, а само мероприятие — редким.
— Единственное, что организация ужасная. Информация менялась целую кучу раз. Изначально нам предложили самим выбрать место, где мы хотим проводить перепись, но в итоге мы выбираем из оставшегося. Я вместо Морского проспекта должен проводить перепись на Лесосечной. Также кому-то не дали выбора, будет он работать один или в паре. Мне отказали в индивидуальном прохождении практики и поставили мою однокурсницу в пару, — рассказал один из студентов-социологов.
Как рассказали в пресс-службе НГУ, студенты будут заключать договор с Новосибирскстатом.
— НГУ заключил с Новосибирскстатом соглашение о практической подготовке обучающихся. В рамках этого соглашения Новосибирскстат заключает со студентами НГУ контракт о работе в качестве переписного персонала
Студент «социологии», пожелавший остаться анонимным, рассказал, что зарплату им обещают в
— Сейчас уже все смирились, поняли, что никак это не исправить, и просто уже решили участвовать. Хотя бы немного денег заработаем. Но этот маленький плюс никак не реабилитирует ненужность практики и отвратительную организацию всей переписи, — поделился Артем Бастрыгин.
В НГУ участие в переписи населения считают полезным опытом для студентов экономического факультета.
— Производственная практика в формате сбора сведений о населении при проведении ВПН-2020 — релевантный опыт по формированию как общекультурных (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, способность к самоорганизации и самообразованию и др.), так и общепрофессиональных компетенций (способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач) у будущих экономистов, менеджеров, бизнес-информатиков и социологов, — рассказали в пресс-службе НГУ.
Обучение на бакалавриате ЭФ НГУ в 2021 году для первокурсников стоило
Мы направили запрос в Новосибирскстат, чтобы узнать об условиях труда студентов. На момент публикации ответ не пришел.
С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения в Новосибирской области. Эта кампания проходит в нескольких форматах, рассказали в пресс-службе правительства. В переписи можно принять участие на переписном участке в МФЦ, перепись осуществляют переписчики, а также ее можно пройти на портале «Госуслуги».
Студентов НГУАДИ выселяют из общежития на три месяца. С