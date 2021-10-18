«Из полезного только физнагрузка»: НГУ отстранил часть студентов от учебы ради работы на переписи

Артем учится на направлении «менеджмент». В работе на переписи участвуют второй курс «социологии» и третий курс по направлениям «менеджмент», «бизнес-информатика» и «экономика».

Недовольные студенты пытались обращаться в профсоюз студентов, но там им помочь не смогли.

— Я, как и все, был недоволен, когда нам об этом сказали. Мы пытались что-то сделать, но ничего не выходило. Я писал в профсоюз, где мне ответили, что работают над этим вопросом. Но, как видно, ничего они не сделали, и это очень расстраивает, — сообщил Артем Бастрыгин.



Как рассказал студент ЭФ, если не закрыть практику, то тогда за нее поставят двойку, что может привести к отчислению.

— Нельзя проходить практику в любом другом месте, кроме переписи, так как у НГУ договор с Росстатом. Получается, выбора особо нет. Если кто-то по состоянию здоровья не может работать, то он пишет какой-то отчет или эссе, связанное с переписью, — рассказал третьекурсник.