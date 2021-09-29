В парках «Россия — Моя история» откроется выставка о педагогах

День учителя в России в этом году растянется на неделю. В октябре в 13 регионах страны пройдет мультимедийная выставка «Роль учителя в истории России». Экспозицию представят в исторических мультимедийных парках «Россия — Моя история». Выставка включит в себя истории
Экспозиция откроется одновременно во всех регионах в День учителя,
На портреты победителей конкурса прошлых лет в эти же дни можно будет посмотреть в ГУМе, выставка откроется
Завершится «неделя учителя» Всероссийским форумом классных руководителей, который пройдет