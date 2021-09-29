В парках «Россия — Моя история» откроется выставка о педагогах

День учителя в России в этом году растянется на неделю. В октябре в 13 регионах страны пройдет мультимедийная выставка «Роль учителя в истории России». Экспозицию представят в исторических мультимедийных парках «Россия — Моя история». Выставка включит в себя истории 85 финалистов конкурса «Учитель года — 2021» и учителей, в разные эпохи сыгравших важную роль в истории страны.



Экспозиция откроется одновременно во всех регионах в День учителя, 5 октября . В Москве в церемонии примут участие министр просвещения Сергей Кравцов и ректор МГУ Виктор Садовничий, а первыми гостями экспозиции станут те самые 85 участников конкурса «Учитель года» в 2021 году. Сразу после этого у них состоится онлайн-встреча с Владимиром Путиным. В торжественной обстановке будет объявлен победитель профессионального соревнования.

