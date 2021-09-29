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В парках «Россия — Моя история» откроется выставка о педагогах

Первыми посетителями станут участники конкурса «Учитель года»

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Завершится «неделя учителя» форумом классных руководителей

Завершится «неделя учителя» форумом классных руководителей

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День учителя в России в этом году растянется на неделю. В октябре в 13 регионах страны пройдет мультимедийная выставка «Роль учителя в истории России». Экспозицию представят в исторических мультимедийных парках «Россия — Моя история». Выставка включит в себя истории 85 финалистов конкурса «Учитель года — 2021» и учителей, в разные эпохи сыгравших важную роль в истории страны.

Экспозиция откроется одновременно во всех регионах в День учителя, 5 октября. В Москве в церемонии примут участие министр просвещения Сергей Кравцов и ректор МГУ Виктор Садовничий, а первыми гостями экспозиции станут те самые 85 участников конкурса «Учитель года» в 2021 году. Сразу после этого у них состоится онлайн-встреча с Владимиром Путиным. В торжественной обстановке будет объявлен победитель профессионального соревнования.

На портреты победителей конкурса прошлых лет в эти же дни можно будет посмотреть в ГУМе, выставка откроется 4 октября. В съемках приняли участие 19 педагогов из разных городов России, вместе они представляют собирательный образ учителя.

Завершится «неделя учителя» Всероссийским форумом классных руководителей, который пройдет 9–10 октября в Гостином дворе. Участие в нем примет тысяча педагогов со всей страны. На форуме планируется обсудить дальнейшие механизмы поддержки и повышения престижа педагогического труда, развитие профессиональных навыков, совершенствование российской педагогической школы, образ современного классного руководителя и вопросы педагогической психологии.

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Владимир Путинисторияобразованиепедагогиучителяшкола
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