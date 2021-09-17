В Новосибирской области решили отметить день рождения Иммануила Канта — философские беседы пройдут в селах

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о проведении в области лекций, презентаций и викторин, посвященных 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта. Большая часть мероприятий пройдет в Чановском (38 мероприятий), Болотнинском (15), Татарском (26) и Венгеровском (14) районах, а также Искитиме (16) и Краснообске (1).



Программа рассчитана на 3 года и включает в себя 187 запланированных презентаций, лекций, показов фильмов. Первые мероприятия пройдут в сентябре этого года и завершатся в 2024 году.

