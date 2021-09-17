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В Новосибирской области решили отметить день рождения Иммануила Канта — философские беседы пройдут в селах

Программу утвердили в правительстве региона

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Большая часть мероприятий пройдет в селах и небольших городах в районах области. Например, в администрации Чановского района в рабочем поселке Чаны

Большая часть мероприятий пройдет в селах и небольших городах в районах области. Например, в администрации Чановского района в рабочем поселке Чаны

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В селах Новосибирской области отпразднуют день рождения Иммануила Канта

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о проведении в области лекций, презентаций и викторин, посвященных 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта. Большая часть мероприятий пройдет в Чановском (38 мероприятий), Болотнинском (15), Татарском (26) и Венгеровском (14) районах, а также Искитиме (16) и Краснообске (1).

Программа рассчитана на 3 года и включает в себя 187 запланированных презентаций, лекций, показов фильмов. Первые мероприятия пройдут в сентябре этого года и завершатся в 2024 году.

Так, в следующем месяце в сельском Доме культуры в деревне Издревой в Новосибирском районе планируется провести презентацию и беседу об Иммануиле Канте, о Калининграде с названием «Здесь Кант ходил!».

В апреле следующего года в библиотеке села Огнева Заимка (Черепановский район) пройдет «Час с великими "Помощник библиотекаря Иммануил Кант"», а в июле 2022 года в администрации Чановского района в рабочем поселке Чаны — показ презентации с обсуждением «Кант и этика Просвещения».

Завершится программа (апрель 2024 года) созданием познавательного уголка ко дню рождения философа в «Социально-культурном объединении дачного поселка Кудряшовского».

Корреспондент НГС направил в Министерство науки, которое будет курировать проведение философских мероприятий, запрос с просьбой озвучить сумму, которую потратят на программу, и объяснить, почему именно такие районы были выбраны.

В августе в Новосибирск прибыл настоящий музей на колесах, рассказывающий историю Великой Отечественной войны глазами пассажира железной дороги. Что интересного там можно увидеть, какие жизненные сцены изображены в вагонах и до какого числа поезд будет стоять в нашем городе, мы рассказали и показали в нашем фоторепортаже.

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