В Новосибирской области решили отметить день рождения Иммануила Канта — философские беседы пройдут в селах

В селах Новосибирской области отпразднуют день рождения Иммануила Канта
Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о проведении в области лекций, презентаций и викторин, посвященных
Программа рассчитана на 3 года и включает в себя 187 запланированных презентаций, лекций, показов фильмов. Первые мероприятия пройдут в сентябре этого года и завершатся в 2024 году.
Так, в следующем месяце в сельском Доме культуры в деревне Издревой в Новосибирском районе планируется провести презентацию и беседу об Иммануиле Канте, о Калининграде с названием «Здесь Кант ходил!».
В апреле следующего года в библиотеке села Огнева Заимка (Черепановский район) пройдет «Час с великими "Помощник библиотекаря Иммануил Кант"», а в июле 2022 года в администрации Чановского района в рабочем поселке Чаны — показ презентации с обсуждением «Кант и этика Просвещения».
Завершится программа (апрель 2024 года) созданием познавательного уголка ко дню рождения философа в «Социально-культурном объединении дачного поселка Кудряшовского».
Корреспондент НГС направил в Министерство науки, которое будет курировать проведение философских мероприятий, запрос с просьбой озвучить сумму, которую потратят на программу, и объяснить, почему именно такие районы были выбраны.
В августе в Новосибирск прибыл настоящий музей на колесах, рассказывающий историю Великой Отечественной войны глазами пассажира железной дороги. Что интересного там можно увидеть, какие жизненные сцены изображены в вагонах и до какого числа поезд будет стоять в нашем городе, мы рассказали и показали в нашем фоторепортаже.