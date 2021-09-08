«Ребенок приходит в 6 вечера в субботу»: родители новосибирских школьников делятся болью от расписаний

— У нас шестидневная неделя, вторая смена, в субботу пять уроков, ребенок приходит в шесть вечера. Он не успевает ни отдохнуть, ни на секции ходить, — поделился мужчина.



Другая мама рассказывает, что учеба в субботу у них уже несколько лет.

— Уже который год учится в субботу, и невозможно полноценно отдохнуть. Мы из Экономического лицея, восьмой класс, — поделилась женщина.

У некоторых изменили время начала занятий. Дочка Ирины Кайгородовой в этом году пошла в третий класс. Им почти на час сдвинули начало занятий.

— Мы стали учиться с 08:50. Очень неудобно. Раньше как все ходили — с восьми утра, доводила всегда утром ребенка до школы и шла на работу, с этим графиком теперь она должна сама добираться, — поделилась сибирячка.

Еще одна популярная жалоба — вторая, а иногда и третья смена в школе.

— Второй класс — вторая смена. Всего шесть уроков до 18:45, — рассказывает Любовь Коростина.

Отдельная боль родителей из-за второй смены — отсутствие возможности посещать секции.

— Был первый класс в первую смену. Теперь второй класс во вторую смену. Приходится менять тренировки, так как занимались по расписанию первой смены, сын получил разряд по спортивной гимнастике (очень тренер нравился), зал, удобное расположение. Планировали продолжать заниматься, но со сменой смены столкнулись с проблемой: тренер тренирует с восьми утра в другом зале, на другом берегу. А с нашими пробками это нервотрепка как для ребенка, так и для родителей, которые его везут. Есть вариант, но тоже проблемный, — поменять зал и тренера. Это всё, к чему мы шли с нашим тренером, можно начать с нуля. Для ребенка стресс. В общем, жалко потерянное время и силы. И обидно. Не хочется менять секцию, но, к сожалению, как-то всё сложно складывается, — рассказала сибирячка.