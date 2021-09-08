«Ребенок приходит в 6 вечера в субботу»: родители новосибирских школьников делятся болью от расписаний

Новосибирские родители рассказали о проблемах со школьным расписанием
С начала учебного года прошла ровно неделя, и родители пытаются справиться с новым расписанием школьников. В НГС поступили десятки жалоб родителей на неудобное для детей или для родителей расписание. «Коронавирусные» дни, вторая смена и по восемь уроков в день — мы собрали для вас самые интересные и эмоциональные мнения родителей о школьном строгом режиме уроков.
Одна из основных жалоб родителей — на шестидневную учебную неделю. Ребенок новосибирца Дениса Воробьева — сейчас в шестом классе в
— У нас шестидневная неделя, вторая смена, в субботу пять уроков, ребенок приходит в шесть вечера. Он не успевает ни отдохнуть, ни на секции ходить, — поделился мужчина.
Другая мама рассказывает, что учеба в субботу у них уже несколько лет.
— Уже который год учится в субботу, и невозможно полноценно отдохнуть. Мы из Экономического лицея, восьмой класс, — поделилась женщина.
У некоторых изменили время начала занятий. Дочка Ирины Кайгородовой в этом году пошла в третий класс. Им почти на час сдвинули начало занятий.
— Мы стали учиться с 08:50. Очень неудобно. Раньше как все ходили — с восьми утра, доводила всегда утром ребенка до школы и шла на работу, с этим графиком теперь она должна сама добираться, — поделилась сибирячка.
Еще одна популярная жалоба — вторая, а иногда и третья смена в школе.
— Второй класс — вторая смена. Всего шесть уроков до 18:45, — рассказывает Любовь Коростина.
Отдельная боль родителей из-за второй смены — отсутствие возможности посещать секции.
— Был первый класс в первую смену. Теперь второй класс во вторую смену. Приходится менять тренировки, так как занимались по расписанию первой смены, сын получил разряд по спортивной гимнастике (очень тренер нравился), зал, удобное расположение. Планировали продолжать заниматься, но со сменой смены столкнулись с проблемой: тренер тренирует с восьми утра в другом зале, на другом берегу. А с нашими пробками это нервотрепка как для ребенка, так и для родителей, которые его везут. Есть вариант, но тоже проблемный, — поменять зал и тренера. Это всё, к чему мы шли с нашим тренером, можно начать с нуля. Для ребенка стресс. В общем, жалко потерянное время и силы. И обидно. Не хочется менять секцию, но, к сожалению, как-то всё сложно складывается, — рассказала сибирячка.
Когда детей несколько и они учатся в разные смены, день для родителей становится бесконечной поездкой из школы домой и обратно.
— У моих детей вторая смена, а начало и конец уроков — с разницей в час. Все перемены в разное время. Приходится ездить четыре раза в день в школу, — поделилась мама двух детей.
Отдельная история для родителей — продленки. Наталья Скрипец рассказывает, что в школе у их ребенка нет продленки, а рабочее расписание не совпадает со школой совсем.
— Продленки нет, и бабушек нет. Уроки с 09:00 до 12:30. Я работаю с 07:45 до 17:15, муж — с 09:00 до 18:00. Спасаемся с помощью платной продленки. Причем из пяти продленок согласилась только одна. Остальные говорили: «Это уже не продленка, а сопровождение ребенка». Часть продленок с номерами вотсапа в 2ГИС просто прочитала сообщение и не ответила. Что делать родителям, у которых нет бабушек и денег? — поделилась девушка.
Некоторым расписание изменила пандемия. В новосибирских школах есть «коронавирусные» дни, когда дети уходят на дистанционное обучение.
— В 13:00. Уроки по 40 минут. Всë скомкано, учитель не успевает толком объяснять тему. Теперь еще новости: учитель русского языка на третий урок заявила, что тетради должны быть с однотонной обложкой, не разноцветные. С первого по четвертый класс не было ограничений. Вопрос хочется задать: где регламент и почему на перекличке до
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