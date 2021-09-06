Новосибирским школам порекомендовали отменить день учебы из-за выборов

Новосибирским школам дали рекомендацию отменить учебу 17 сентября, в день начала выборов. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.



Как объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, отправлять ли детей по домам или проводить уроки в традиционном формате, будет решать каждая школа индивидуально.

— Решают муниципалитет и руководители на месте. Если в школе есть участок, значит детей, если в школе не могут разделить выходы-входы в школу, чтобы развести учеников с избирателями, отправят на, так называется, дни самоподготовки, — объяснил корреспонденту НГС

