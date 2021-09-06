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Новосибирским школам порекомендовали отменить день учебы из-за выборов

У школьников в первый день выборов будет «день самоподготовки»

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Ряд школ Новосибирска, где имеются избирательные участки, могут отменить учебу <nobr class="_">17 сентября</nobr>

Ряд школ Новосибирска, где имеются избирательные участки, могут отменить учебу 17 сентября

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Новосибирским школам дали рекомендацию отменить учебу 17 сентября, в день начала выборов. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

Как объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, отправлять ли детей по домам или проводить уроки в традиционном формате, будет решать каждая школа индивидуально.

— Решают муниципалитет и руководители на месте. Если в школе есть участок, значит детей, если в школе не могут разделить выходы-входы в школу, чтобы развести учеников с избирателями, отправят на, так называется, дни самоподготовки, — объяснил корреспонденту НГС

Он также добавил, что рекомендация о проведении дня самоподготовки была дана министерством школам еще в конце августа.

Накануне 1 Сентября НГС поговорил с министром образования Сергеем Федорчуком о том, чего ждать в новом учебном году и может ли вернуться дистант. Ответы на эти и другие волнующие родителей школьников вопросы ищите тут.

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школыМинобр Новосибирской областиСергей Федорчук
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