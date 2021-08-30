Что ждёт школьников в этом году? На вопросы читателей НГС в прямом эфире ответит министр образования НСО

Министр образования НСО Сергей Федорчук ответит на вопросы читателей НГС
На этой неделе начнется новый учебный год, сейчас у новосибирских родителей множество вопросов из-за предстоящего обучения детей, в том числе связанных с продолжающейся пандемией коронавируса.
При каких условиях может вернуться дистанционка? Как будет составлено расписание? Обязательно ли детям носить маски? Может ли школа диктовать определенного производителя школьной формы? На что нужно сдавать деньги?
На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Эфир состоится 31 августа в 11:00 в нашем Instagram.
Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже.
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