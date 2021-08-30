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Тема дняОчередь за органами. Фильм НГС
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Что ждёт школьников в этом году? На вопросы читателей НГС в прямом эфире ответит министр образования НСО

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму ниже или написать его в эфире Instagram

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Министр образования НСО Сергей Федорчук готов ответить на все ваши вопросы

Министр образования НСО Сергей Федорчук готов ответить на все ваши вопросы

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Министр образования НСО Сергей Федорчук ответит на вопросы читателей НГС

На этой неделе начнется новый учебный год, сейчас у новосибирских родителей множество вопросов из-за предстоящего обучения детей, в том числе связанных с продолжающейся пандемией коронавируса.

При каких условиях может вернуться дистанционка? Как будет составлено расписание? Обязательно ли детям носить маски? Может ли школа диктовать определенного производителя школьной формы? На что нужно сдавать деньги?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Эфир состоится 31 августа в 11:00 в нашем Instagram.

Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже.

В Новосибирске 17 школ присоединились к акции «Дети вместо цветов» — к 1 Сентября родители не будут дарить учителям цветы, они пожертвуют деньги на оплату тьюторов для детей-инвалидов.

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дистанционное обучениешкола1 сентября
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