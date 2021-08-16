Дети против родителей: проверьте, как вы помните школьную программу

Как же всё-таки хорошо, что вам больше никогда не придется собираться в школу и зубрить уроки. А если бы прямо сейчас вас отправили за парту, да не просто так, а начали задавать вопросы из школьной программы? Сначала можете ответить себе, на сколько баллов (от одного до десяти) вы бы с ними справились, а потом пройдите этот тест и узнайте реальную цифру.
И, нет, всё не так элементарно, как хотелось бы. Школьная программа обширная, поэтому мы взяли задачки, с которыми справится даже первоклассник, щедро разбавили их заданиями старшей школы и немного заглянули в задачник ЕГЭ.