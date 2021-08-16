16 августа понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 73.47
eur 86.22
Тема дняБогатые жены и мужья депутатов. Чем зарабатывают?

Все новости

Все новости

Дети против родителей: проверьте, как вы помните школьную программу

10 из 10 наберут разве что медалисты. Да и то не факт

347
Обсудить

Поделиться

Справитесь сразу или пойдете на пересдачу?

Справитесь сразу или пойдете на пересдачу?

Поделиться

Как же всё-таки хорошо, что вам больше никогда не придется собираться в школу и зубрить уроки. А если бы прямо сейчас вас отправили за парту, да не просто так, а начали задавать вопросы из школьной программы? Сначала можете ответить себе, на сколько баллов (от одного до десяти) вы бы с ними справились, а потом пройдите этот тест и узнайте реальную цифру.

И, нет, всё не так элементарно, как хотелось бы. Школьная программа обширная, поэтому мы взяли задачки, с которыми справится даже первоклассник, щедро разбавили их заданиями старшей школы и немного заглянули в задачник ЕГЭ.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

знаниятестшколашкольные знания
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Каждую неделю мы делаем для вас полезные тесты на актуальные темы. Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...