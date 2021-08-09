10 августа вторник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 0/10
usd 73.51
eur 86.44
Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

Все новости

Все новости

Студентов без справок о вакцинации Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку

Позицию уже посчитали дискриминационной

589
17Обсудить

Поделиться

Рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще не приняты

Рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще не приняты

Поделиться

Минобрнауки выступило с рекомендацией для подведомственных учреждений о переводе студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленку. С учащихся предложили требовать справку о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе при заселении в общежитие. Для тех, кто не привился, проводить отдельные экзамены, а иностранных студентов прививать за счет вузов, пишет ТАСС.

Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева считает, что такая позиция приведет к дискриминации отдельных категорий студентов.

— Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов, — сказала Шмелева.

Она напомнила, что рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще до конца не приняты.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым, главой Минобрнауки РФ. — Прим. ред.), они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе, — добавила Шмелева.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

студентыучебный годдистантвакцинация от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...