Студентов без справок о вакцинации Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку

Минобрнауки выступило с рекомендацией для подведомственных учреждений о переводе студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленку. С учащихся предложили требовать справку о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе при заселении в общежитие. Для тех, кто не привился, проводить отдельные экзамены, а иностранных студентов прививать за счет вузов, пишет ТАСС.
Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева считает, что такая позиция приведет к дискриминации отдельных категорий студентов.
— Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов, — сказала Шмелева.
Она напомнила, что рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще до конца не приняты.
— Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым, главой Минобрнауки РФ. — Прим. ред.), они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе, — добавила Шмелева.