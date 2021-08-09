Студентов без справок о вакцинации Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку

— Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым, главой Минобрнауки РФ. — Прим. ред.), они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе, — добавила Шмелева.