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Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

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Минобр рассказал, сколько новосибирских школьников вывели с экзаменов за списывание

У выпускников были при себе шпаргалки и телефоны

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13 школьников пришли на экзамен с телефонами

13 школьников пришли на экзамен с телефонами

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В Новосибирской области 19 школьников удалили с ЕГЭ

В Новосибирской области за нарушение порядка проведения Государственной итоговой аттестации с экзаменов вывели 19 человек.

— Общее количество завершивших экзамен ЕГЭ и ГВЭ досрочно — 73 человека. Удалено за нарушение порядка ГИА 19 человек: 13 — за наличие телефона, 6 — за наличие шпаргалок, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Ранее мэрия назвала итоги ЕГЭ в Новосибирске. Рассказываем, сколько школьников смогли набрать 100 баллов.

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ГИАЕГЭэкзамен
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