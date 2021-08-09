Минобр рассказал, сколько новосибирских школьников вывели с экзаменов за списывание

В Новосибирской области 19 школьников удалили с ЕГЭ
В Новосибирской области за нарушение порядка проведения Государственной итоговой аттестации с экзаменов вывели 19 человек.
— Общее количество завершивших экзамен ЕГЭ и ГВЭ досрочно — 73 человека. Удалено за нарушение порядка ГИА 19 человек: 13 — за наличие телефона, 6 — за наличие шпаргалок, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Ранее мэрия назвала итоги ЕГЭ в Новосибирске. Рассказываем, сколько школьников смогли набрать 100 баллов.