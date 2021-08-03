Стали известны итоги ЕГЭ в Новосибирске — рассказываем, в каких школах есть 100-балльники

Мэрия Новосибирска назвала результаты ЕГЭ выпускников
Департамент образования мэрии Новосибирска огласил итоги Единого государственного экзамена. В этом году 11 предметов сдавали 8559 выпускников.
Школьники показали 91 стобалльный результат. В СУНЦ НГУ максимальную оценку получили 18 учеников, в гимназии
Пять выпускников этого года получили по два стобалльных результата. Эти школьники закончили СУНЦ НГУ, гимназию
— 100 баллов за русский язык в Новосибирске получили 44 учащихся, за информатику и ИКТ — 11, физику — 9, математику — 7 и химию — 7, — приводит данные департамента образования пресс-центр мэрии Новосибирска.
Средние баллы по математике, физике, обществознанию, информатике и немецкому языку у выпускников выше, чем в прошлом году, и в области. При этом средний показатель по русскому языку, химии, истории, биологии и английскому ниже прошлогодних, но выше областных.
1 июля Новосибирский институт мониторинга и развития образования подвел предварительные итоги ЕГЭ. Тогда стало известно, что школой с наибольшим числом стобалльников стал СУНЦ НГУ.