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Стали известны итоги ЕГЭ в Новосибирске — рассказываем, в каких школах есть 100-балльники

В пяти школах есть ученики, которые получили 100 баллов по двум экзаменам

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Средние баллы в Новосибирске выше, чем по области

Средние баллы в Новосибирске выше, чем по области

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Мэрия Новосибирска назвала результаты ЕГЭ выпускников

Департамент образования мэрии Новосибирска огласил итоги Единого государственного экзамена. В этом году 11 предметов сдавали 8559 выпускников.

Школьники показали 91 стобалльный результат. В СУНЦ НГУ максимальную оценку получили 18 учеников, в гимназии № 1 — 7, в гимназиях № 4, 13 и в лицее № 22 «Надежда Сибири» — 4 стобалльных результата. В экономическом лицее, школе № 191 и в «Горностае» — 3.

Пять выпускников этого года получили по два стобалльных результата. Эти школьники закончили СУНЦ НГУ, гимназию № 1, «Надежду Сибири», школу № 191 и частный лицей «Ор Авнер».

— 100 баллов за русский язык в Новосибирске получили 44 учащихся, за информатику и ИКТ — 11, физику — 9, математику — 7 и химию — 7, — приводит данные департамента образования пресс-центр мэрии Новосибирска.

Средние баллы по математике, физике, обществознанию, информатике и немецкому языку у выпускников выше, чем в прошлом году, и в области. При этом средний показатель по русскому языку, химии, истории, биологии и английскому ниже прошлогодних, но выше областных.

1 июля Новосибирский институт мониторинга и развития образования подвел предварительные итоги ЕГЭ. Тогда стало известно, что школой с наибольшим числом стобалльников стал СУНЦ НГУ.

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ЕГЭвыпускникгимназияшколаэкзамен
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