Власти назвали сроки строительства школы в микрорайоне Дивногорский

В Новосибирске построят школу в микрорайоне Дивногорский на средства федерального бюджета. В настоящее время для работ заключают концессионное соглашение.
— По результатам отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета Новосибирской области предусмотрено выделение средств на строительство школы по улице Большой на 825 мест, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.
Подрядчика выберут после заключения соглашения. Школу начнут строить в этом году, ее планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года.
Также власти направили заявку на строительство еще одной школы на 825 мест в микрорайоне Чистая Слобода на улице Забалуева. Результат рассмотрения станет известен
— В случае принятия заявки будет начата работа по заключению концессионного соглашения и осуществлен выбор подрядной организации на строительство, — пояснили в Минобре.
На этой неделе, 26 июля, стало известно, как будут учиться школьники в этом году в условиях пандемии. Переводить на дистант их не планируют, но власти разработали ряд других ограничений.