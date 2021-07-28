Власти назвали сроки строительства школы в микрорайоне Дивногорский

В Новосибирске построят школу в микрорайоне Дивногорский на средства федерального бюджета. В настоящее время для работ заключают концессионное соглашение.



— По результатам отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета Новосибирской области предусмотрено выделение средств на строительство школы по улице Большой на 825 мест, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.



Подрядчика выберут после заключения соглашения. Школу начнут строить в этом году, ее планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года.