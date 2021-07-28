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Власти назвали сроки строительства школы в микрорайоне Дивногорский

Еще одно учебное учреждение могут открыть в Чистой Слободе

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Школу планируют достроить к декабрю 2022 года

Школу планируют достроить к декабрю 2022 года

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В Новосибирске построят школу в микрорайоне Дивногорский на средства федерального бюджета. В настоящее время для работ заключают концессионное соглашение.

— По результатам отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета Новосибирской области предусмотрено выделение средств на строительство школы по улице Большой на 825 мест, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.

Подрядчика выберут после заключения соглашения. Школу начнут строить в этом году, ее планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Также власти направили заявку на строительство еще одной школы на 825 мест в микрорайоне Чистая Слобода на улице Забалуева. Результат рассмотрения станет известен 29 июля.

— В случае принятия заявки будет начата работа по заключению концессионного соглашения и осуществлен выбор подрядной организации на строительство, — пояснили в Минобре.

На этой неделе, 26 июля, стало известно, как будут учиться школьники в этом году в условиях пандемии. Переводить на дистант их не планируют, но власти разработали ряд других ограничений.

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ДивногорскийМинистерство образованияЧистая Слободаконцессияшкола
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