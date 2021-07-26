Что запретят новосибирским школам в грядущем учебном году? Отвечает Роспотребнадзор

В Новосибирске школьники будут учиться в одном классе
В Новосибирской области началась подготовка к новому учебному году. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, какие ограничения будут действовать для школьников.
— Все те режимные моменты, что связаны с коронавирусной инфекцией, они распространяются и в этом, новом учебном году. И такие моменты, как закрепление за каждым классом отдельного кабинета и запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами. Обязательно использование средств защиты для сотрудников пищеблоков. Обязательно соблюдение правил личной гигиены и соблюдение дезинфекционного режима, — рассказал на оперативном совещании глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области не планируют переводить школьников на дистанционное обучение с
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